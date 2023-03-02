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Только два дня: экономисты раскрыли секрет, когда выгоднее всего покупать валюту

2 марта 2023 07:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Покупка валюты – экономисты раскрыли секрет, когда будет самый выгодный курс
В начале весны на валютном рынке ожидается укрепление гривны
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине в начале весны на валютном рынке ожидается укрепление гривны из-за традиционных сезонных факторов. Поэтому гражданам в этот период выгоднее всего инвестировать в доллар.

В этом уверяют финансовые аналитики, сообщают Новини. LIVE.

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Ожидаемый курс

Так, по словам экспертов, национальная валюта может стать сильнее на фоне начала "посевной", ведь ее подготовка ежегодно положительно влияет на курс.

"В посевную обычно гривна немного укрепляется. Для посевной брались кредиты. Средства приходили, и гривна шла на закупку материалов, топлива и всего прочего. Агрохолдинги привлекали внешние дешевые кредиты, продавали валюту. Это создавало предложение на рынке, и гривна чувствовала себя достаточно нормально", — рассказал СМИ финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Ожидается, что курс продажи наличного доллара в Украине как раз в это время достигнет 38 гривен за доллар, продержится всего несколько дней и в дальнейшем начнет расти. Ценовой коридор возможен на уровне 40-42 гривен за доллар.

Следовательно, украинцам следует спешить покупать американскую валюту.

В то же время, серьезной девальвации гривны в этом году не прогнозируют, ведь внешнее финансирование ожидается регулярным. Благодаря этому украинские золотовалютные резервы уже выросли до 29,9 млрд долларов. Это хорошая основа для стабильности гривны. Поэтому даже возможные перебои с получением международной финансовой помощи не будут представлять угрозу.

"Даже при задержках с темпами внешней помощи золотовалютных резервов вполне достаточно, чтобы держать ситуацию стабильной", — отмечает он.

Рекордная покупка валюты

Как свидетельствуют данные НБУ, в частности, чистая покупка валюты населением в январе легальными каналами стала самой большой с начала полномасштабной войны. При этом в феврале-июле 2022 года население продавало больше валюты, чем покупало.

В первый месяц года приобрели наличную иностранную валюту на 1,27 млрд долларов, а продали — на 1,075 млрд долларов. Украинцы увеличили покупку безналичной валюты до 523,9 млн долларов, в то время как ее продажи уменьшились до 153,38 млн долларов.

Украинцы держат деньги в госбанках

По итогам прошлого года доля государственных банков, где население держит вклады, растет.

"Из-за значительных поступлений средств клиентов, в частности благодаря государственным выплатам, продолжается рост доли государственных банков (включая ПриватБанк) по депозитам физических лицна 0,8 п. п. до 60,6%", — констатируют в НБУ.

В конце 2022 года в 67 украинских банках находилось 889,5 млрд грн средств граждан, больше вкладов — в государственном ПриватБанке — 314,7 млрд гривен. На втором месте — Ощадбанк (159,8 млрд гривен).

На третьем месте — "Райффайзен Банк" (54,2 млрд гривен). В топ-5 по вкладам: "Универсал Банк" — 46,2 млрд гривен и "Сенс Банк" (бывший "Альфа-Банк Украина") — 42,4 млрд гривен.

Напомним, в прошлом году платежеспособные банки за одиннадцать месяцев прошлого года получили 24,716 млрд гривен прибыли. В рейтинге по доходности лидирует государственный ПриватБанк.

ПриватБанк ввел новейшие правила использования кредитных средств для клиентов. Так, если банк сочтет, что сделки будут иметь высокий риск по погашению, они станут недоступны.

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