Посуточная аренда коттеджей в Одессе: цены на аренду загородных домов.

Девушка и дом у моря. Источник: pxhere.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Для многих украинцев из-за войны с Россией закрыты дороги на отдых за границей. Но ведь и украинские города тоже славятся своей красотой, богатством культурного наследия и привлекательными природными ландшафтами. Этим летом украинцы выбирают отдых в городах и селах родной страны.

Новини.LIVE собрали для вас наиболее доступные загородные дома, расположенные в Одессе и области, которые можно арендовать на несколько дней.

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Дом в 5 минутах от моря

Самый дешевый дом в нашем списке находится в селе Крыжановка Одесской области. Как уверяет автор объявления, жилье находится в 5-7 минутах от моря.

Здесь мы сразу оговоримся, что по понятным причинам в Украине все морские пляжи в этом году закрыты. Купаться в море сейчас достаточно опасно, и специалисты этого делать не советуют.

Рядом с домом есть магазин, кафе и детская площадка.

Стоимость аренды: 150 грн/сутки за человека.

Скриншот объявления об аренде дома в 5 минутах от моря. Источник: OLX

Домик в Одессе

Автор объявления сдает небольшой дом в самой Одессе на 13-й станции Большого Фонтана. Жилье подойдет для 2-3 человек. В доме есть Wi-Fi и кухня. Дом находится в 18 минутах от моря.

Стоимость аренды: 200 грн/сутки за одного человека.

Скриншот объявления об аренде дома в Одессе. Источник: OLX

Дом для летнего отдыха

В селе Каролино-Бугаз сдается в аренду небольшой двухэтажный дом. В доме есть четыре отдельные комнаты на десять спальных мест. Также здесь есть отдельная кухня, столовая и все условия для приготовления еды на открытом огне. Кроме того, в доме есть душевая кабина и кондиционер.

В 100 метрах от дома находится продуктовый магазин. Есть свой пляж на берегу лимана, а до берега моря, пишет автор, всего шесть минут пешком.

Стоимость аренды: 200 грн/сутки за одного человека.

Скриншот объявления об аренде дома для летнего отдыха. Источник: OLX

Комфортный дом у моря

Еще один дом в Каролино-Бугаз. Как пишет автор, до моря здесь 200 метров. Рядом с домом есть озеро.

В трехкомнатном доме есть стиральная машина, электрочайник, холодильник, фен, утюг, микроволновка, мультиварка, духовой шкаф и плита.

Стоимость аренды: 250 грн/сутки за одного человека.

Скриншот объявления об аренде дома у моря. Источник: OLX

Дом у пляжа

Еще один одесский дом с низкой ценой аренды. Он расположен на улице Дача Ковалевского и находится в 600-700 метрах от пляжа "Виктория". Дом двухкомнатный, рядом с ним находятся санатории "Зеленая горка", "Виктория" и "Мрия".

В доме есть: две двуспальные кровати, раскладной диван, холодная и горячая вода, телевизор, холодильник, стиральная машина, чайник, плита, утюг, фен, кондиционер. Кроме того, на территории есть парковка автомобиля и мангал.

Стоимость аренды: 250 грн/сутки за одного человека.

Скриншот объявления об аренде дома возле пляжа. Источник: OLX

Аренда части дома

Автор объявления предоставляет в аренду комнаты в двухэтажном доме в селе Фонтанка. В наличии есть 2-х, 3-х и 4-х местные номера. На территории отеля есть парковка для автомобилей, мангал, летний душ, зона отдыха (беседка) и бассейн.

В самом доме есть кухня, 2 холодильника, газовая плита, духовка, микроволновка, горячая вода, телевизор и Wi-Fi.

Автор уверяет, что до моря пешком 15-20 минут (примерно 800 метров). На берегу находятся 2 ресторана, а также пляжный комплекс с большой детской площадкой.

Стоимость аренды: 250 грн/сутки за одного человека.

Скриншот объявления об аренде части дома. Источник: OLX

Домик в Лузановке

В курортном микрорайоне Одессы Лузановка сдается небольшой дом, расположенный у моря. В доме есть стиральная машина, электрочайник, холодильник, варочная панель, кондиционер и Wi-Fi. Во дворе есть место для парковки автомобиля.

Стоимость аренды: 250 грн/сутки за одного человека.

Скриншот объявления об аренде дома в Лузановке. Источник: OLX

Дом в Черноморке

Еще один дом в самой Одессе, расположенный в центральной части района Черноморка. Как пишет автор, дом подойдет для 3-4 человек. В доме есть горячая и холодная вода, душевая кабина, кабельное телевидение, интернет, холодильник, кухня с плитой. Во дворе есть место для автомобиля.

Пляж находится в 200 метрах от дома. Также рядом расположены магазины, ресторан и кафе.

Скриншот объявления об аренде дома в Черноморке. Источник: OLX

Двухэтажный дом у моря

Этот двухэтажный дом тоже находится в Одессе, на 16-й станции Большого Фонтана. В трехкомнатном доме есть балкон, лоджия, душевая кабина, ванная, кондиционер, автономное отопление, утюг, гладильная доска и Wi-Fi. Во дворе есть парковочное место для автомобиля. Пляж находится в 10 минутах, если идти пешком.

Стоимость аренды: 300 грн/сутки за одного человека.

Скриншот объявления об аренде двухэтажного дома. Источник: OLX

Дача на берегу моря

Последняя позиция в нашем рейтинге – дом в селе Новая Дофиновка. Преимущество этого дома заключается в том, что к морю здесь идти совсем не придется – стоит он на самом берегу. И даже имеет собственный участок пляжа.

Среди других удобств: кондиционер, две кровати, душевая кабина, терраса и интернет. Также есть стоянка для автомобиля. Территория охраняется.

Стоимость аренды: 400 грн/сутки за одного человека.

Скриншот объявления об аренде дачи у моря. Источник: OLX

Напомним, мы собрали лучшие варианты аренды посуточной загородных домов в Киевской области. А также рассказали, сколько за такое удовольствие придется заплатить.