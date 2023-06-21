Перспективная криптовалюта 2003 года: ТОП 5

Несколько перспективных криптовалют могут принести немалую прибыль инвесторам. Фото: pixabay

Рынок криптовалют далек от стабильности. Впрочем, специалисты советуют присмотреться к инвестированию в перспективные криптовалюты, на которых можно заработать уже в 2023 году.

По мнению известного французского трейдера и финансового аналитика Пьера Перрена-Монлуи, существует с десяток перспективных криптовалют, которые имеют высокие шансы на ценовой взрыв. Рассмотрим первую пятерку лидеров.

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1. Solana (SOL)

Курс: 16,82451/долл

Сверх масштабированный и безопасный блокчейн обеспечивает эффективные решения для децентрализованных финансов (DeFi). Способен обрабатывать 50 тыс. транзакций в секунду и использует механизм консенсуса с подтверждением истории (PoH). Прогнозы до конца года — положительные.

2. Polkadot (DOT)

Курс: 4,69126/долл.

Имеет несколько блокчейнов, что делает сеть более гибкой и масштабируемой. Токен DOT может пересечь отметку в 100 долл. в 2023 году.

3. ChainLink (LINK)

Курс:5,36144/долл.

Проект предполагает загрузку конкретных динамических данных блокчейна. Токен LINK показывает хороший восходящий тренд, который продлится в течение 2023 года.

4. Uniswap (UNI)

Курс: 4,59123/долл.

Это децентрализованная биржа, использующая блокчейн Ethereum. По оценкам экспертов, в 2023 году токен UNI сможет добиться стоимости 40 долл.

5. Cardano (ADA)

Курс: 0,278793/долл.

Один из самых масштабируемых блокчейнов. Он использует смарт-контракты, способные создавать новые блокчейн-приложения. Перспективы токена Cardano (ADA) очень положительные.

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