Восстановление Украины требует денег, которых нет: что делать

Потребности Украины на первоочередное восстановление в 2023 году превышают $14 млрд

Потребности Украины на первоочередное восстановление в 2023 году, по оценкам Всемирного банка и Министерства финансов Украины, составляют $14,1 млрд для пяти ключевых сфер, непосредственно влияющих на благосостояние людей и стимулирующих экономику. В частности, это энергетический сектор с потребностями в $3,3 млрд, гуманитарное разминирование с потребностями в сумме $400 млн, восстановление разрушенного и поврежденного жилья — $1,9 млрд. Потребности на восстановление критической и социальной инфраструктуры составляют $5,8 млрд. Кроме того, $2,8 млрд необходимы для поддержки частного сектора.

В настоящее время в государственном бюджете на текущий год на указанные цели предусмотрены $3,3 млрд. Международные партнеры предоставили гарантии украинскому правительству на сумму $4,3 млрд.

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Откуда Украина будет брать деньги

По оценкам Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики (KSE), учитывая поддержку международных партнеров Украины с начала полномасштабного российского вторжения, привлечение средств на восстановление выглядит реалистичным, а цели закрытия необходимых потребностей в этом году — достижимыми.

В частности, по данным Министерства финансов Украины на 24 мая 2023 года для финансирования государственного бюджета было привлечено $32,1 млрд в 2022 году и $18,5 млрд в 2023 году от международных партнеров в виде кредитов и грантов.

В то же время в государственном бюджете на 2023 год предусмотрен Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии в сумме 35,5 млрд грн (около $1 млрд). Эти средства — половина чистой прибыли Национального банка Украины, перечисленная в государственный бюджет. Также источником фонда являются средства от реализации арестованных российских активов.

По данным Министерства финансов, сейчас Украина ведет переговоры с США о получении $1,5 млрд финансовой помощи.

$800 млн США должны выделить Украине на восстановление энергетики. По словам министра финансов Сергея Марченко, этот вопрос уже решен.

$400 млн грантовой помощи получила Украина от Японии через Японское агентство международной технической помощи. В целом же с начала года Украина и Япония договорились о выделении на восстановление более $650 млн.

1 млрд евро обещает предоставить Европейский Союз.

Почти $1,6 млрд Украина планирует привлечь в виде грантов через Целевой фонд для поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF). Фонд привлекает средства стран-доноров на рамочные проекты, в том числе: RELINC (реконструкция транспортной инфраструктуры), Re-Power (восстановление энергетики), HEAL (поддержка системы здравоохранения).

Из указанной суммы Украина планирует получить $585 млн в рамках проекта RELINC, $500 млн — по инициативе Re-Power и еще $500 млн — от проекта HEAL.

Денежные средства будут выделяться преимущественно в виде грантов, частично — в виде кредитов.

О чем рассказал министр

В конце апреля министр финансов Сергей Марченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказывал о создании в ближайшее время фонда SPURR (Special Program for Ukraine's Recovery and Crisis Response) общим размером в $2 млрд.

"Этот фонд мультипликативный: условно говоря осуществляется тройная мультипликация. То есть если соберут $2 млрд, то потенциально Украина может получить $6 млрд помощи. Это кредитные средства от Всемирного банка", — рассказывал Марченко.

Сергей Марченко. Фото: "Сегодня"

Рассчитывает Украина и на помощь стран Большой семерки. Так, Норвегия, Швейцария и Нидерланды уже заявили о поддержке Украины. Ведутся переговоры со Швецией и Австралией.

На конец апреля состоялись первые заседания Целевого фонда для поддержки, восстановления и реформирования Украины с участием представителей правительств Австрии, Канады, Исландии, Японии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Швейцарии. Приглашены также правительство США, Германии и Индонезии.

По оценкам Сергея Марченко, до конца года через этот фонд можно аккумулировать $2 млрд.

"Это средства от Японии — $471 млн, Норвегии — $100 млн и $190 млн еще в процессе оформления, Нидерландов — $94 млн и еще $65 млн в процессе оформления, Канады — $84,5 млн, Швейцарии — около $58 млн, Швеции — $13,48 млн, Австрии — $21,21 млн, Литвы — $5,32 млн, Исландии –— $2,5 млн и в процессе оформления еще $0,5 млн, Латвии –— в процессе оформления $2,2 млн”, — перечислил министр.

Кроме того, правительство Дании озвучило намерения по созданию специального фонда для Украины объемом около EUR1 млрд.

Ну и не следует забывать о стратегическом сотрудничестве с Международным валютным фондом. С 23 мая в австрийской Вене продолжается работа миссии МВФ по первому пересмотру программы расширенного финансирования Украины (EFF) на $15,6 млн. Четырехлетняя программа была утверждена в конце марта 2023 года и должна стать частью крупного пакета помощи от стран "Группы семи" ( G7) на сумму $115 млрд.

На момент публикации материала Министерство финансов Украины не ответило на запрос Новини.LIVE по поводу источников финансирования восстановления в 2023 году.

Куда потратить деньги

Пока идет война, для предоставления Украине международной поддержки не будут применяться слишком жесткие макроэкономические целевые критерии, уверен замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

Ярослав Жалило. Фото: УНИАН

Сейчас главная задача — эффективное использование помощи. Поэтому Украина должна:

обеспечить максимальную прозрачность использования средств на восстановление;

выбрать и следовать приоритетам, которые дают наибольший эффект для устойчивости в условиях войны и решают самые важные социальные задачи;

даже в условиях войны пытаться комбинировать использование международной помощи с привлечением частных средств на восстановление.

Что касается приоритетных направлений использования средств, то, уверен собеседник Новини.LIVE, во-первых, нужно обеспечить энергетическую безопасность страны перед следующим осенне-зимним периодом.

"Это — и восстановление энергоинфраструктуры, и восстановление и переоборудование блоков ТЭЦ, и, что очень важно, расширение сегмента местной альтернативной энергетики. Неправильно возлагать задачи безопасности энергосистемы на ДТЭК, который транслирует это в тарифы. Надо найти форматы взаимодействия с этой частной компанией, чтобы обеспечить восстановление и укрепление устойчивости на партнерских началах с государством и международными средствами", — убежден Ярослав Жалило.

Во-вторых, в теплый период года нужно максимально обеспечить восстановление жилья, а в случае необходимости — строительство временных жилищ. Также нужно восстановить базовую социальную инфраструктуру. Люди должны иметь возможность вернуться домой и присоединиться к восстановлению своих населенных пунктов и громад. Еще один зимний сезон вынужденной эмиграции существенно снизит долю тех, кто готов вернуться в Украину, предупреждает ученый.