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Цены на кофе сильно вырастут: станет ли этот товар доступным для украинцев

15 июня 2023 16:28
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Цены на кофе: как подорожал продукт и сколько будет стоить в Украине
Приготовление кофе. Фото: Pexels
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В мире безумно выросли цены на кофе, основная причина этого — низкий урожай. Да и в Украине цены на данный товар заметно растут в последние полгода.

Станет ли этот продукт дефицитным для украинцев и сколько может стоить через годы, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал экономист Александр Хмелевский.

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"Конечно, цены на кофе будут расти. Это мировая тенденция, связанная с климатическими условиями. И для Украины изменились логистика. Потому что был поток через Черноморские порты, а сейчас нужно вести через Европу. Это значительно увеличивает расходы на перевозку. Это будет сказываться на ценах", — сказал эксперт.

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Приготовление кофе. Фото: Pexels

По данным Лондонской биржи, цена на кофе установила рекорд и впервые за последние 15 лет продукт стоит так дорого — цена сорта Robusta на Лондонской бирже достигла 2 815 долларов за тонну.

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Несколько тысяч долларов. Фото: Google

Некоторые эксперты полагают, что в мире, вероятно, будет дефицит продукта в течение 2023-2024 годов. Однако экономист Хмелевский считает, что следует давать прогнозы от сезона к сезону.

"Я бы так не забегал далеко вперед. Что вырастут цены — это да, и это значит, что они не упадут. Будем надеяться, что урожай кофе будет больше и цены снизятся. Погода переменчивая, в этом году будет засуха и урожай будет значительно ниже, а в следующем году будет хорошим, будем надеяться", — подытожил Хмелевский.

Напомним, на украинском рынке очередная волна удорожания сезонных ягод. В частности, из-за холодной погоды оптовые партии клубники серьезно подскочили в цене.

По данным НБУ, теракт на Каховской ГЭС в перспективе негативно скажется на уровне потребительских цен в Украине в текущем году. Трагедия усложнила работу ряда предприятий и в итоге приведет к частичной потере урожая.

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