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Цены на продовольствие: Гетманцев дал прогноз на весну

16 марта 2023 18:15
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Цены на продукты в Украине: Гетманцев дал прогноз
Какими будут цены на продовольствие весной 2023 года
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

 

Цены на продовольствие в Украине выросли в условиях войны, но потребители с началом весны наблюдают снижение цен на некоторые продовольственные товары.

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Что с ценами, замедляется ли инфляция и чего ожидать до конца весны, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал председатель комитета ВР по бюджету, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

Цены на продовольствие в Украине

— Давайте сначала определимся с базовыми понятиями. Снижение цен — это дефляция. Авторитетно заявляю, что дефляция в годовом измерении (месяц до месяца прошлого года) сейчас не регистрируется ни в одной стране мира, потому что мир все еще сталкивается с разрушительными последствиями ценовых шоков, вызванных агрессией рф, нарушением цепей поставок, все еще высокими ценами на энергетические ресурсы и т.д. 

Это привело к рекордным показателям инфляции во многих странах в прошлом году. И кстати, Украина на этом фоне с инфляцией (26,6%) близкой к странам Прибалтики и ниже, чем, например в Молдове, и значительно ниже, чем в Турции, выглядело очень прилично в регионе, с учетом разрушительной войны.

Данило Гетманцев
Данило Гетманцев

По текущему году, у нас за 2 месяца с начала 2023 года цены выросли на 1,5%, в т.ч. на продовольственную группу на 2,9%, а в годовом измерении (февраль 2023 по февраль 2022) соответственно на 24,9% и 31,5%. Да, определенные продовольственные товары подешевели в феврале и в начале года (как например сахар), но в целом цены выросли.

Поэтому речь идет не о дефляции, а о замедлении инфляции в годовом исчислении, ее снижении от пиковых значений, достигнутых в конце прошлого года.

Инфляция в Украине

— В частности, в феврале инфляция в годовом исчислении замедлилась до 24,9% (против 26% в январе, 26,6% в декабре), в том числе прирост годовых цен на пищевые продукты замедлился до 31,5% (32,8% в январе, 34,4% в декабре).

Если посмотреть подробнее на последний отчетный месяц, февраль, то месячная инфляция (до января 2023) была вообще одной из самых маленьких с начала войны.

Продовольственные товары за февраль подорожали на 1,5%, из них больше всего овощи (13,9%), фрукты (1,4%), что связано с сезонными факторами. В то же время, цены на подсолнечное масло снизились на 0,4%, яйца — на 1,9%, на сливочное — не изменились.

Тенденция к замедлению инфляции, в т.ч. продовольственной, весной сохранится. По прогнозу НБУ, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит снижаться, опустившись до уровня менее 20% уже во 2-м квартале, и достигнув 18,7% по итогам года.

Гривня
Фото: УНИАН

Этому будет способствовать:

— сохранение фиксированного курса (и укрепление гривны на наличном рынке с начала года), в т.ч. за счет продолжения поступления значительных объемов международной помощи,

— безэмиссионное финансирование дефицита бюджета, пока не применявшееся с начала года,

— поддержание относительно жестких монетарных условий (повышение норм обязательного резервирования, сохранение ставки НБУ — 25%),

— зафиксированы ЖК-тарифы для населения (по крайней мере, до конца текущего отопительного сезона),

— лучше, чем ожидалось, ситуация в энергетике/ уменьшение цен на ОСН,

— постепенное расширение предложения товаров и услуг на фоне все еще слабого потребительского спроса,

— постепенное замедление глобальной инфляции.

Конечно, ценовая ситуация будет зависеть и от перспектив урожая. Прогнозы по урожаю сегодня сдержаны (НБУ прогнозирует уменьшение сбора зерновых на 15%), но будем смотреть по посевной, функционированию зернового коридора. Урожай в прошлом году оказался лучше, чем ожидалось.

 

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