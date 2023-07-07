НБУ заявил о рекордных международных резервах Украины

Здание НБУ. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины (НБУ) заявил об историческом рекорде за всю независимость страны по объему Международных резервов. В июне они составили 39 млрд долларов.

Об этом говорится на официальном сайте Центробанка.

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По данным Нацбанка, всего за месяц золотовалютные резервы увеличились на 4,5%. Показатель превышает прошлый рекорд 2011 года в 38,35 млрд долларов.

Источник: НБУ

Как пояснил глава НБУ Андрей Пышный, это стало возможным благодаря мощной финансовой помощи украинских западных партнеров. Он назвал это невероятным результатом для страны в условиях войны.

"Украина сегодня — это уникальный пример государства, которое смогло сплотить вокруг себя глобальный периметр поддержки. Привлечение международных партнеров — сверхмощное, а объемы внешнего финансирования — исторические", — подчеркнул глава Нацбанка.

По его информации, в июне на счета правительства было перечислено:

1,6 млрд. дол. — от Европейского Союза (ЕС);

1,2 млрд дол. — от Соединенных Штатов;

69 млн дол. — от Всемирного банка (ВБ);

15 млн дол. — от правительства Финляндии.

Также в прошлом месяце состоялся пересмотр программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Страна получила второй транш в 886 млн долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ужесточает финансовый мониторинг в рамках борьбы с теневыми доходами украинцев. В случае обнаружения подозрительного движения средств гражданам придется подтвердить легальность средств.

Также мы писали, что Нацбанк гарантировал стабильность на валютном рынке. Регулятор решил сохранить учетную ставку на уровне действующих 25% годовых.