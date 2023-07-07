НБУ заявил о рекордных международных резервах Украины

В июне международные резервы Украины превзошли все рекорды
Национальный банк Украины (НБУ) заявил об историческом рекорде за всю независимость страны по объему Международных резервов. В июне они составили 39 млрд долларов.
Об этом говорится на официальном сайте Центробанка.
Как выросли Международные резервы
По данным Нацбанка, всего за месяц золотовалютные резервы увеличились на 4,5%. Показатель превышает прошлый рекорд 2011 года в 38,35 млрд долларов.
Как пояснил глава НБУ Андрей Пышный, это стало возможным благодаря мощной финансовой помощи украинских западных партнеров. Он назвал это невероятным результатом для страны в условиях войны.
"Украина сегодня — это уникальный пример государства, которое смогло сплотить вокруг себя глобальный периметр поддержки. Привлечение международных партнеров — сверхмощное, а объемы внешнего финансирования — исторические", — подчеркнул глава Нацбанка.
По его информации, в июне на счета правительства было перечислено:
1,6 млрд. дол. — от Европейского Союза (ЕС);
1,2 млрд дол. — от Соединенных Штатов;
69 млн дол. — от Всемирного банка (ВБ);
15 млн дол. — от правительства Финляндии.
Также в прошлом месяце состоялся пересмотр программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Страна получила второй транш в 886 млн долларов.
Что еще стоит знать
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ужесточает финансовый мониторинг в рамках борьбы с теневыми доходами украинцев. В случае обнаружения подозрительного движения средств гражданам придется подтвердить легальность средств.
Также мы писали, что Нацбанк гарантировал стабильность на валютном рынке. Регулятор решил сохранить учетную ставку на уровне действующих 25% годовых.