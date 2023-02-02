Штрафы в Дії — информации о нарушении не будет несколько дней

Сервис решили доработать

На сайте и мобильном приложении государственных услуг "Дия" несколько дней не будет обновляться информация о штрафах автофиксации. Сервис решили доработать.

Об этом говорится на странице приложения в соцсети.

Когда заработают штрафы в "Дії"

Известно, что Национальная полиция Украины решила доработать сервис. Оплата штрафов автофиксации перейдет на новые реквизиты, зависящие от местоположения видеокамеры. Это сделано для того, чтобы деньги поступали в местные бюджеты, а не на единый счет, как было раньше.

В связи с этим временно новые штрафы не будут поступать в "Дію".

Как только полиция завершит доработку, штрафы снова начнут отражаться в приложении. Речь идет и о тех, что были зафиксированы в период, когда сервис был недоступен. Специалисты МВД отмечают, что на возобновление работы уйдет несколько дней.

Больше об услугах "Дії"

Украинцам дали возможность растаможивать ввезенные в страну автомобили быстрее. Теперь это можно делать с помощью мобильного приложения государственных услуг "Дія". Предусмотрена новая система расчета таможенной пошлины за растаможку транспортных средств. Чтобы узнать стоимость, в приложении нужно ввести некоторые характеристики автомобиля.

Приложение "Дія" может работать даже при отключении электроэнергии или исчезновении интернет-покрытия. Там будет доступен документ, который Минцифры запустило на случай отключенных реестров.

Напомним, ранее в Министерстве экономики Украины призвали граждан своевременно уплатить транспортный налог. В ведомстве определили список моделей автомобилей, на которые он распространяется в 2023 году. В общей сложности ведомство определило 225 моделей марок подпадающих под налог машин. Речь идет о: Porsche, Tesla, Toyota, Land Rover, Lexus, Bentley, Jaguar, BMW и Mercedes-Benz.