Штрафы в Дії — информации о нарушении не будет несколько дней

У "Дії" информации о штрафах с видеокамер не будет несколько дней
На сайте и мобильном приложении государственных услуг "Дия" несколько дней не будет обновляться информация о штрафах автофиксации. Сервис решили доработать.
Об этом говорится на странице приложения в соцсети.
-
Из-за войны россия больше не является надежным экспортером оружия, — британская разведка
-
Для поиска погибших: Одесса передала украинским защитникам внедорожники
-
"Не существует спорта вне политики": Андрей Шевченко призвал МОК сохранить в силе дисквалификацию россиян
-
"Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз
-
Режиссер Екатерина Горностай присоединилась к жюри Берлинале: кто еще в нем из украинцев
-
Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии: первые подробности
-
Один из лидеров сборной Франции решил завершить карьеру: что известно
-
Настоящий прорыв: Apple разрабатывает гаджет, способный заменить телефон и ноутбук
-
На Одесской таможне обнаружили почти 250 скрытых от растаможки контейнеров
-
Глава Харьковского окружного админсуда, которую поймали на коррупции, получила тюремный срок
Когда заработают штрафы в "Дії"
Известно, что Национальная полиция Украины решила доработать сервис. Оплата штрафов автофиксации перейдет на новые реквизиты, зависящие от местоположения видеокамеры. Это сделано для того, чтобы деньги поступали в местные бюджеты, а не на единый счет, как было раньше.
В связи с этим временно новые штрафы не будут поступать в "Дію".
Как только полиция завершит доработку, штрафы снова начнут отражаться в приложении. Речь идет и о тех, что были зафиксированы в период, когда сервис был недоступен. Специалисты МВД отмечают, что на возобновление работы уйдет несколько дней.
Больше об услугах "Дії"
Украинцам дали возможность растаможивать ввезенные в страну автомобили быстрее. Теперь это можно делать с помощью мобильного приложения государственных услуг "Дія". Предусмотрена новая система расчета таможенной пошлины за растаможку транспортных средств. Чтобы узнать стоимость, в приложении нужно ввести некоторые характеристики автомобиля.
Приложение "Дія" может работать даже при отключении электроэнергии или исчезновении интернет-покрытия. Там будет доступен документ, который Минцифры запустило на случай отключенных реестров.
Напомним, ранее в Министерстве экономики Украины призвали граждан своевременно уплатить транспортный налог. В ведомстве определили список моделей автомобилей, на которые он распространяется в 2023 году. В общей сложности ведомство определило 225 моделей марок подпадающих под налог машин. Речь идет о: Porsche, Tesla, Toyota, Land Rover, Lexus, Bentley, Jaguar, BMW и Mercedes-Benz.