В приложении monobank изменились настройки платежей: что нужно знать

В monobank поделились нововведениями по осуществлению платежей. Фото: monobank.ua

В monobank проинформировали об изменении настроек по осуществлению транзакций в интернете. Речь идет, в частности, о платежах без подтверждения в приложении.

О нововведениях рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский.

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Изменения в настройках

Гороховский сообщил, что в новой версии приложения убрали настройку суммы интернет-лимита в "Настройке безопасности" и несколько изменили логику работы этой настройки.

"Мы всегда пропускали независимо от настройки интернет-лимита транзакции с подтверждением в приложении, а транзакции без подтверждения пропускали согласно сумме лимита. Теперь транзакции без подтверждения можно разрешить или отклонить. Хотите сделать транзакцию без подтверждения просто включите в настройках. Сделали и можете отключить если вам так спокойнее", — отметил он.

Гороховский высказал позицию, что так удобнее и меньше отказов.

"Старая система генерировала много отказов и была не очень предсказуемой для клиента, потому что какие-то транзакции в интернете влияли на лимит, а какие-то нет", — говорится в сообщении.

Соучредитель monobank подчеркнул, что теперь транзакции в интернете без подтверждения в приложении можно обжаловать и вернуть деньги, если вы их не осуществляли. Поэтому, как отметил Гороховский, по умолчанию эта настройка у всех включена.

Напомним, ранее в monobank рассказали, как пополнить карты после закрытия терминалов IBox.

Также сообщалось, что на протяжении 2022 года на фоне войны украинцы увеличили использование платежных карт для безналичных расчетов внутри страны. Также существенно вырос объем операций с картами за рубежом.