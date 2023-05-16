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У Фирташа прокомментировали обыски: заявили о большевиках и коммунизме

16 мая 2023 10:02
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
У Фирташа прокомментировали обыски: заявили о большевиках и коммунизме
Дмитрий Фирташ. Фото: capital.ua
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

В холдинге Дмитрия Фирташа Group DF прокомментировали обыски в своих компаниях. Там опровергли все обвинения в адрес топ-менеджеров компании и олигарха.

Об этом говорится в соответствующем заявлении Group DF .

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Как у Фирташа прокомментировали обыски

Прессслужба Group DF подчеркнула, что уголовные дела и подозрения не имеют под собой юридической почвы и вообще являются частью коррупционного давления на бизнес.

Более того, там сравнили обыски на предприятиях с "эпохой большевистского военного коммунизма" и заговорили о европейских ценностях.

"Мы считаем, что страна, которая сегодня борется за европейские ценности на передовой, не может скатиться в эпоху большевистского военного коммунизма и заниматься незаконной экспроприацией бизнеса" , — говорится в заявлении Group DF.

При этом в холдинге отмечают, что адвокаты будут отстаивать интересы Фирташа и своих топ-менеджеров в украинских и международных судах.

В чем обвиняют Дмитрия Фирташа

По информации следствия, Фирташ организовал схему незаконного завладения государственным газом, находившимся в собственности "Оператора ГТС Украины".

Выделяемые на чрезмерно отобранный газ средства выводились на счета подконтрольных олигарху компаний.

Только за 2021 год эта схема нанесла госбюджету убытки на сумму более 4,2 млрд долларов США.

Напомним, БЭБ и СБУ пришли с обысками в компании олигарха Дмитрия Фирташа. Ему самому и топ-менеджерам его компаний, вовлеченных в преступную схему, объявили подозрение.

Кроме того, в июне 2021 Фирташ попал под санкции Совета нацбезопасности и обороны. Санкции на Фирташ наложили на участие в титановом бизнесе в Крыму.

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