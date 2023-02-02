Счетная палата обнаружила в Фонде госимущества злоупотреблений на 90 млрд долларов

Выявили также риски потери имущества более чем на 56 млрд гривен

В работе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) выявили нарушений на 90 млрд гривен. Есть риски потери имущества на более чем 56 млрд гривен.

Такие итоги проведенного аудита Счетной палаты Украины.

Какие нарушения нашли в ФГИУ

Как отмечается в отчете, неэффективность системы управления и контроля за использованием и распоряжением государственным имуществом хозяйствующими субъектами, управляемыми Фондом госимущества и его региональными отделениями, привела к нарушениям.



В частности, аудиторы выявили нарушения при администрировании доходной части бюджета на около 42 млн гривен.



"11 млн гривен фонд и его региональные отделения использовали непродуктивно, неэффективно управляли средствами и имуществом более чем на 33 млн гривен", — подчеркивают в Счетной палате.

Отдельно отметили, что аудиторы обнаружили безосновательно начисленную и выплаченную заработную плату руководителю одного из госпредприятий и трем заместителям руководителя регионального отделения.

"Из-за необоснованных управленческих решений должностных лиц фонда бюджет потерял более 2 млн гривен", — отмечает пресс-служба.



В Счетной палате напомнили о ряде нарушений, зафиксированных в части управления имуществом госпредприятия "Пуща-Водица".

Напомним, ранее Минфин США заявил о том, что не имеет никаких свидетельств нецелевого использования американских средств в Украине. Однако они будут продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить надлежащие гарантии для предотвращения коррупции.

Также мы писали, что в прошлом году Украине, несмотря на войну, удалось подняться на одно место в мировом рейтинге "Индекс восприятия коррупции" (Corruption Perceptions Index — CPI). Теперь наша страна занимает 116 место из 180 стран, имея 33 балла.