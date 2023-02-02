Счетная палата обнаружила в Фонде госимущества злоупотреблений на 90 млрд долларов

В Фонде госимущества нашли нарушений на 90 млрд, — Счетная палата
В работе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) выявили нарушений на 90 млрд гривен. Есть риски потери имущества на более чем 56 млрд гривен.
Такие итоги проведенного аудита Счетной палаты Украины.
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Какие нарушения нашли в ФГИУ
Как отмечается в отчете, неэффективность системы управления и контроля за использованием и распоряжением государственным имуществом хозяйствующими субъектами, управляемыми Фондом госимущества и его региональными отделениями, привела к нарушениям.
В частности, аудиторы выявили нарушения при администрировании доходной части бюджета на около 42 млн гривен.
"11 млн гривен фонд и его региональные отделения использовали непродуктивно, неэффективно управляли средствами и имуществом более чем на 33 млн гривен", — подчеркивают в Счетной палате.
Отдельно отметили, что аудиторы обнаружили безосновательно начисленную и выплаченную заработную плату руководителю одного из госпредприятий и трем заместителям руководителя регионального отделения.
"Из-за необоснованных управленческих решений должностных лиц фонда бюджет потерял более 2 млн гривен", — отмечает пресс-служба.
В Счетной палате напомнили о ряде нарушений, зафиксированных в части управления имуществом госпредприятия "Пуща-Водица".
Напомним, ранее Минфин США заявил о том, что не имеет никаких свидетельств нецелевого использования американских средств в Украине. Однако они будут продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить надлежащие гарантии для предотвращения коррупции.
Также мы писали, что в прошлом году Украине, несмотря на войну, удалось подняться на одно место в мировом рейтинге "Индекс восприятия коррупции" (Corruption Perceptions Index — CPI). Теперь наша страна занимает 116 место из 180 стран, имея 33 балла.