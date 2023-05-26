В Кабмине рассказали, где будут прятать газ и нефть от российских обстрелов
Украинское правительство утвердило список безопасных сооружений для хранения энергетических ресурсов. Такие хранилища будут недостижимы для российских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина .
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, максимальное накопление и эффективное хранение резервов как в военное время, так и в долгосрочной перспективе является одной из основных задач Кабинета министров.
Где будут храниться энергоресурсы
Шмигаль отметил, что украинский запас энергоносителей будет находиться в подземных сооружениях, которые недостижимы для российских обстрелов.
"Сегодня утверждаем перечень подземных сооружений, где будут храниться аккумулированные нефть, газ, другие вещества и материалы. Это позволит нам обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недостижимые для врага и других угроз", — сказал Шмигаль.
Напомним, крупнейшая нефте- и газодобывающая компания "Укрнафта" после перехода под государственный контроль резко нарастила объемы поставок топлива для украинской армии. Теперь потребности военных полностью покрыты.