В Кабмине рассказали, где будут прятать газ и нефть от российских обстрелов

Украинский запас энергоносителей будет находиться в подземных сооружениях Фото: csep.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украинское правительство утвердило список безопасных сооружений для хранения энергетических ресурсов. Такие хранилища будут недостижимы для российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина .

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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, максимальное накопление и эффективное хранение резервов как в военное время, так и в долгосрочной перспективе является одной из основных задач Кабинета министров.

Где будут храниться энергоресурсы

Шмигаль отметил, что украинский запас энергоносителей будет находиться в подземных сооружениях, которые недостижимы для российских обстрелов.

"Сегодня утверждаем перечень подземных сооружений, где будут храниться аккумулированные нефть, газ, другие вещества и материалы. Это позволит нам обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недостижимые для врага и других угроз", — сказал Шмигаль.

Напомним, крупнейшая нефте- и газодобывающая компания "Укрнафта" после перехода под государственный контроль резко нарастила объемы поставок топлива для украинской армии. Теперь потребности военных полностью покрыты.