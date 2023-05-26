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В Кабмине рассказали, где будут прятать газ и нефть от российских обстрелов

26 мая 2023 17:06
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
В Кабмине рассказали, где будут прятать газ и нефть от российских обстрелов
Украинский запас энергоносителей будет находиться в подземных сооружениях Фото: csep.org
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Украинское правительство утвердило список безопасных сооружений для хранения энергетических ресурсов. Такие хранилища будут недостижимы для российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина .

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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, максимальное накопление и эффективное хранение резервов как в военное время, так и в долгосрочной перспективе является одной из основных задач Кабинета министров.

Где будут храниться энергоресурсы

Шмигаль отметил, что украинский запас энергоносителей будет находиться в подземных сооружениях, которые недостижимы для российских обстрелов.

"Сегодня утверждаем перечень подземных сооружений, где будут храниться аккумулированные нефть, газ, другие вещества и материалы. Это позволит нам обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недостижимые для врага и других угроз", — сказал Шмигаль.

Напомним, крупнейшая нефте- и газодобывающая компания "Укрнафта" после перехода под государственный контроль резко нарастила объемы поставок топлива для украинской армии. Теперь потребности военных полностью покрыты.

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