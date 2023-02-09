Зарплаты в Украине — кому платят больше в январе

Готовы платить больше только в нескольких сферах

В Украине некоторым специалистам повысили заработную плату в январе 2023 года. Готовы платить больше только в нескольких сферах.

Об этом говорится на одном из украинских порталов по поиску работы.

Как изменились зарплаты

По данным аналитиков, на 9,37% работодатели повысили заработные платы в сфере "Управление персоналом и HR", на 6,67% — в области "Телекоммуникации и связь", на 5,26% — специалистам "Бухгалтерия и аудит", 3,33% — страхование, на 3,31% — в "Розничной торговле".

Самые высокие заработки остаются у работников сферы информационных технологий, а также у медиабаеров, водителей-международников и топ-менеджеров.

Высокие зарплаты у специалистов по недвижимости — в среднем 30 тыс. грн, в сфере транспорта и автобизнеса — 22,5 тыс. грн, продаж и закупок — 20 тыс. грн и агробизнеса — 20 тыс. грн.

Средняя зарплата в январе 2023-го

Аналитики сервиса поиска работы отмечают, что в январе средняя заработная плата не изменилась и составляет 15 тыс. грн.

Средняя зарплата держится на таком уровне с самого начала полномасштабного вторжения. Из-за падения курса гривны покупательная способность этой суммы заметно снизилась, а доходы украинцев упали на 21%.

Следует отметить, что этот показатель касается только вакансий, опубликованных на сайте.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) провел опрос, подтвердивший, что 57% работодателей собираются в 2023 году повышать оклады работникам. В частности около половины опрошенных хотели это сделать после новогодних праздников и весной.

Напомним, в Украине продолжается тенденция сокращения количества официальных безработных. Только за последний месяц на 32 тысячи уменьшилось количество граждан, зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины.

На фоне регулярных массированных обстрелов и отключений электроэнергии граждане стали меньше открывать новый бизнес. Но ближе к новому году тенденция изменилась.