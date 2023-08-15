В консульстве разъяснили, как украинцам подтвердить личность для получения пенсии в Германии

Пенсионеры производят подсчеты. Фото: google

Для того чтобы украинцам за границей оформить или переоформить пенсии без личного присутствия нужно удостоверять факт, что личность жива. Это касается украинцев, которые временно проживают в Германии в федеральных землях Бавария и Баден-Вюрттемберг.

Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Мюнхене.

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"В связи с единичными обращениями граждан Украины пенсионного возраста, временно проживающих в ФРГ в федеральных землях Бавария и Баден-Вюрттемберг, по вопросу подтверждения лица для дальнейшего оформления/переоформления без личного присутствия пенсионных выплат в Украине, информируем, что в Генконсульстве Украины в Мюнхене возможно засвидетельствовать факт, что физическое лицо живое, и получить соответствующее свидетельство", — говорится в сообщении.

Для получения такого свидетельства украинцам необходимо:

1. Отправить краткий запрос по электронному адресу Генконсульства [email protected] о выдаче свидетельства и приложить к нему копию внутреннего паспорта в форме книжечки или ID-карты (всех страниц с отметками) и справки о регистрации места жительства в ФРГ (Meldbescheinigung) не старше двух месяцев со дня выдачи.

2. Дождаться ответа на запрос и лично прийти в Генконсульство в назначенное время для получения свидетельства.

Стоимость оформления такого свидетельства — 18 евро. При себе необходимо иметь паспорт, справку о регистрации места проживания в ФРГ и их копии. Отмечается, что для уплаты консульского сбора рекомендуем воспользоваться возможностью оплаты немецкой дебетовой картой (EC-Karte, Girocard) непосредственно в Генконсульстве при получении услуги.

"Платежный терминал принимает только дебетовые карты (не кредитные), выпущенные исключительно немецкими банковскими учреждениями. Наличные деньги для оплаты не принимаются", — подчеркнули в консульстве.

Напомним, что недавно мы писали, что некоторые категории пенсионеров в Украине могут получить надбавки к пенсии. Размер пособия составляет 40% от прожиточного минимума, то есть 837 гривен.