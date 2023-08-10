Соцпомощь в Украине — на выплаты все меньше уходит средств

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине на фоне ужесточения проверок получателей социальной помощи существенно сократились расходы на эти цели из государственного бюджета. В частности, в прошлом месяце удалось сэкономить сотни миллионов гривен.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Министерством финансов Украины.

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Сокращение расходов на соцвыплаты

Так, в течение лета расходы из государственной казны продолжили сокращаться. Существеннее всего они сократились в июне — на 3 млрд гривен, а в июле — еще 600 млн гривен (до 35,2 млрд гривен).

По статистике Минфина, в июле меньше dctuj денег потратили на:

социальную защиту украинцев в сложных жизненных обстоятельствах – 8,7 млрд гривен. В то время как в июне на эти цели ушло на 200 млн гривен больше;

соцпомощь малообеспеченным, льготы и жилищные субсидии — 1,5 млрд гривен. В июне на это потратили на 300 млн. гривен больше;

социальная защита детей и семей — 2 млрд гривен. В предыдущем месяце на это ушло на 100 млн гривен больше.

В то же время выплаты на пенсии, доплаты и повышения к пенсиям находятся на том же уровне. Суммарно на это потратили 22,7 млрд гривен.

Примечательно, что выросли расходы на выплаты лицам с инвалидностью на 100 млн гривен. Если в июне на это потратили 200 млн гривен, то в июле — 300 млн гривен.

Всего за семь месяцев года на социальные выплаты государство направило 265,6 млрд гривен.

Источник: social.com.ua

Частичное сворачивание программы помощи

Стоит отметить, что ранее в правительстве предупреждали, что в Украине всех граждан, получающих социальные выплаты и пенсии, ждут масштабные проверки. Причиной этого является дефицитный государственный бюджет и массовое оформление помощи людьми, которые на самом деле не имеют на нее права. Речь идет до 10 млрд гривен, которые тратит государство "не на тех". Специалисты начнут более тщательно мониторить информацию с помощью ряда государственных реестров.

Ожидается, что будут проверять сведения из реестров:

реестра застрахованных лиц, что администрирует Пенсионный фонд Украины (ПФУ);

Государственной налоговой службы Украины;

Миграционной службы Украины;

реестра актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции Украины.

В частности, что касается выплат для внутренних переселенцев, то уже с августа 2023 года помощь автоматически не продлят для:

вернувшихся на свое место жительства;

находится за границей более 30 дней подряд (кроме тех, кто имеет серьезные основания: командировки, лечения, похорон или суды);

отбывает тюремное наказание, осужденное за преступление против основ нацбезопасности, объявлен в розыск.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцев могут на время лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

Также мы писали, что ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, будут ли взимать с украинцев налоги за финансирование меценатских пенсий. Этот вопрос актуален для потенциальных меценатов, которые собираются делать пожертвования.