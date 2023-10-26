Сколько Украина должна выплатить по долгам в 2023 году

Украинская национальная валюта — гривна. Фото: УНИАН

Процентные платежи по обслуживанию государственного долга Украины в ноябре превысят месячный платеж по основной сумме долга. Произойдет это впервые с начала 2023 года.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

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Источник: Министерство финансов Украины

Сколько Украина должна выплатить в ноябре

Всего в ноябре Украина должна выплатить по государственному долгу эквивалент 90,95 млрд гривен.

По внутреннему долгу сумма выплат составляет 74,59 млрд гривен, по внешнему долгу — 16,36 млрд гривен.

Внутренний долг

Плановый ноябрьский платеж по внутреннему государственному долгу составит 33,14 млрд гривен. А обслуживание долга, то есть выплата процентов, составит 41,45 млрд гривен. Таким образом, выплаты по процентам превысят платеж по основной сумме долга.

Вся сумма, которую государство должно уплатить по процентам, приходится на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Выплаты по основной сумме долга — это фактическое погашение гособлигаций.

Внешний долг

С выплатами по внешним долгам — дела аналогичные. Основная сумма платежа — погашение процентов, которых в ноябре должно быть выплачено 13,19 млрд гривен (в эквиваленте). Погашение основного долга составит 3,17 млрд гривен.

Основную сумму долга составляют ссуды, предоставленные Украине международными финансовыми организациями (МФО). Незначительная доля долга — коммерческие ссуды.

Сколько Украина должна выплатить в декабре

В декабре Украина должна выплатить по государственному долгу эквивалент 42,7 млрд гривен.

По внутреннему долгу сумма выплат составляет 27,07 млрд гривен, по внешнему долгу — 15,63 млрд гривен.

Внутренний долг

В декабре сохранится ноябрьская тенденция на превышение выплат по процентам над суммой основного долга. Так, выплата по основному долгу составит 6,51 млрд гривен, а по процентам — 20,55 млрд гривен. Украина будет выплачивать преимущественно по ОВГЗ.

Внешний долг

Выплаты по внешнему долгу в ноябре выглядят более классически — плата по процентам значительно меньше суммы платежа по основному долгу: 2,22 млрд гривен против 13,41 млрд гривен. В приоритете опять же — выплаты по ссудам, предоставленным МФО.

Что было и что будет

Примечательно, что ноябрь стал первым месяцем года, когда выплаты по процентам превысили платеж по основной сумме внутреннего долга Украины. Что касается внешнего долга, то не все так однозначно — случаи превышения процентных платежей над суммой основного долга случались и ранее в течение текущего года.

Что дальше? По результатам 2023 года Украина должна выплатить по государственному долгу эквивалент 707,29 млрд гривен. По внутренним обязательствам сумма выплат составит 584,64 млрд гривен, по внешним — 122,65 млрд гривен.

Суммарно по внутренним обязательствам Украина должна выплатить 372,78 млрд гривен основного долга и 211,86 млрд гривен процентов.

По внешним обязательствам сумма погашения основного долга составит 69,35 млрд гривен, процентов — 53,3 млрд гривен.