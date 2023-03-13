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Во Львове медсестру, отказавшуюся ехать на фронт, оштрафовали на 102 тысячи гривен

13 марта 2023 16:51
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове медсестру оштрафовали на 102 тысяч гривен
В ноябре 2022 года она отказалась выполнить приказ начальника
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Лычаковский районный суд Львова оштрафовал на 102 тыс. грн военную медсестру из Львова, которая отказалась выполнить приказ начальника и не поехала в служебную командировку в зону боевых действий.

Об этом стало известно из материалов дела №463/937/23 .

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Как указано в приговоре суда за 8 марта 2023 года, у львовянки звание младшей сержантки и работает в должности операционной медсестры нейрохирургического отделения в одной из воинских частей. В ноябре 2022 года она отказалась выполнить приказ начальника и отправиться в служебную командировку в зону боевых действий.

В ходе досудебного расследования с прокурором было заключено соглашение о признании виновности.

Судья признал медсестру виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.402 УК (неповиновение) и оштрафовал на 102 тыс. грн. На приговор еще может быть подана апелляция.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове будут судить трех пожарных из Донецкой области, работавших на оккупантов.

Также, во Львовской области будут судить 12 человек, незаконно переправлявших ухилянцев за границу . Они искали лиц, которые намеревались избежать мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины и вносили сведения о них в электронную систему "Путь".

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