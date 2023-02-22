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Во Львове суд отменил арест четырех лесных участков, и их сразу продали

22 февраля 2023 17:49
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове суд отменил арест четырех лесных участков и их сразу продали
Эти земли частным лицам выделил бывший Рясно-Русский сельский совет
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Галицкий районный суд отменил арест четырех из пяти земельных участков лесохозяйственного предприятия "Галсильлис" по приватизации которых продолжается следствие. Эти земли частным лицам выделил бывший Рясно-Русский сельский совет. Через несколько дней после снятия ареста земельные участки перепродали.

Об этом пишут "Наши деньги" (Львов).

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Что известно

По версии следствия, к концу каденции в 2020 году тогдашняя председатель Рясно-Русского сельского совета Эмилия Смокоровская незаконно перевела в коммунальную собственность земли государственного предприятия "Галсильлис" площадью 0,5 га. Впоследствии сельский совет передал эти земельные участки частным лицам.

Так, три участка получила одна семья из Львова: Роман Качмарь, Наталья Качмарь и Анна Качмарь. Еще один участок получила Леся Козак, проживающая по тому же адресу, что и Качмарь. И пятый участок выделили бывшему депутату Рясно-Русского сельского совета Зиновию Пиху. В рамках уголовного производства в январе 2021 года на все пять участков наложили арест, чтобы исключить их перепродажу.

9 февраля 2023 года Галицкий районный суд Львова снял арест с четырех земельных участков семьи Качмарь по их ходатайствам. Свои решения суд мотивировал тем, что владельцы участков не являются фигурантами уголовного производства и им не вручали подозрений. Суд решил, что "наложение ареста на земельный участок нарушает право собственника на пользование имуществом". Следователь и прокурор на судебные заседания, где рассматривалась отмена ареста земель, не пришли.

Через несколько дней после решения суда, 16 февраля, эти земельные участки продали, и нотариус из Рясно-Русского Олег Бобеляк внес информацию о новых владельцах в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Олег Бобеляк отказался общаться с нами на эту тему.

Новыми владельцами земли в Рясно-Русском стали непубличные Леонид Шевцов и Андрей Бондарь, получившие по два участка каждый. Пятый земельный участок, владельцем которого является экс-депутат Зиновий Пих, все еще находится под арестом, поэтому он не может его продать, даже если захочет.

В целом расследование передачи земель "Галсильлису" Рясне-Русскому сельсовету хоть и продвигается, но довольно вяло. Уголовное производство было открыто еще в 2020 году, а только в ноябре 2022-го сообщили о подозрении Эмилии Смокоровской. В начале 2023 года по этому делу сообщили о подозрении второму фигуранту дела.

Напомним, ранее мы писали, что львовского экс-чиновника подозревают в незаконной приватизации Дома ученых. Бывшему председателю одной из районных администраций Львовского горсовета сообщили о подозрении в служебной халатности с убытком почти на 12 миллионов гривен.

 

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