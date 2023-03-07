Во Львове будут судить экс-чиновника за незаконную приватизацию Дома ученых

Из-за служебной халатности чиновника территориальной громаде нанесен ущерб на почти 12 млн грн

Чиновник безосновательно издал распоряжение и подписал свидетельство на объект, на основе которых был незаконно приватизирован памятник культуры в центре Львова.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Во Львове направили в суд обвинительный акт относительно экс-главы одной из районных администраций Львова за то, что он безосновательно издал распоряжение и подписал свидетельство на объект, на основе которых был незаконно приватизирован памятник культуры в центре Львова.

"В результате этого Дом ученых — историческое здание общей площадью свыше 3 200 м кв незаконно выбыло из коммунальной собственности общины области. Из-за служебной халатности чиновника территориальной громаде нанесен ущерб на почти 12 млн грн. На незаконно изъятое помещение наложен арест. Также руководителем окружной прокуратуры подан иск в Хозяйственный суд Львовской области о истребовании помещения по незаконному владению", — отметили в прокуратуре.

Напомним, ранее мы писали, что львовского экс-чиновника подозревают в незаконной приватизации Дома ученых.

Также мы писали, что на Львовщине помещение бывшего дворца культуры "Мир" выставили на аукцион за почти миллион гривен. Отметим, в 2021 году дворец культуры "Мир" уже пытались продать почти за 32 миллиона гривен.