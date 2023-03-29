Во Львове разоблачили мошенников, которые дронами похищали деньги клиентов из обменников

Злоумышленники обустроили сеть фиктивных обменов валют в нескольких областях

Правоохранители разоблачили группу мошенников, которые обустраивали фиктивные пункты обмена валют в МАФах и с помощью дрона похищали деньги у клиентов. Работник "обменника" убегал через отверстие в стене.

Как сообщили в Нацполиции , мошенников разоблачили во Львове, но они "работали" и в других областях.

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Правоохранители сообщили, что мошенники брали в аренду помещение киосков под якобы пункт обмена валют и сразу проводили "ремонт": делали отверстие в потолке для квадрокоптера и еще один в стене для побега "кассира".

Когда "кассирша" получала деньги для обмена, она сразу звонила "руководителю" с просьбой "открыть сейф" — это и был сигнал для сообщника - оператора беспилотника. Затем она переводила деньги в сетку, прикрепленную к дрону, и снова звонила по телефону "руководителю", но на этот раз просила "закрыть сейф": после этих слов беспилотник с деньгами исчезал, а работница "обменника" убегала через "запасной выход".

В состав преступной группы входило пять человек: трое мужчин и две женщины, четко распределившие между собой "функции". Подтверждены три случая мошенничества на общую сумму почти 50 тыс. евро и 25 тыс. долларов.

Полицейские задержали фигурантов при очередной попытке мошенничества. Дрон с деньгами, которые они пытались присвоить, удалось посадить. На видео стражей порядка есть показания одного из потерпевших, который хотел обменять в этом "обменнике" во Львове 25 тыс. долларов. Объявление об обмене валюты по выгодному курсу он нашел на сайте Минфина. Во время того как он попытался обменять деньги у мошенников, их разоблачили правоохранители.

Все участники организованной преступной группы объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове разоблачили контрабанду брендированной одежды , которую выдавали за секонд-хенд. Стоимость изъятого товара — почти 670 тысяч гривен.