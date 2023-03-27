В магазинах итальянского пьемонта появился хлеб из львовской муки

Спеченный из него хлеб уже появился в сети продуктовых маркеров Novacoop

В рамках совместного украинско-итальянского проекта "Хлеб во имя мира в Украине" профинансировали львовских крафтовиков, помогли местным фермерам и вынужденно переселенным лицам. Около 500 человек из центров для ВПЛ на Львовщине получат продуктовые наборы с органической продукцией, от 7 львовских крафтовиков.

О ходе совместного украинско-итальянского проекта "Хлеб во имя мира в Украине" рассказали в Медиацентре Украина Львов.

"Из 19 хозяйств, которые подпадали под требования конкурса и подали заявки на участие, мы выбрали 7. Согласно требованиям наших международных партнеров это должны быть производители крафтовой продукции, где трудоустроены вынужденно переселенные лица, а также это должна быть органическая продукция", — рассказал председатель Львовской Аграрной Палаты Игорь Вуйцик.

Финансирование проекта происходит из средств, полученных от продажи итальянскому социальному кооперативу Pausa Cafe и NovaCoop 44 тонны пшеницы и 3,5 тонны ржаной муки. Спеченный из него хлеб уже появился в сети продуктовых маркетов Novacoop. 30 центов из каждой буханки идет предназначенные для снабжения семян малым украинским фермерам. Кооператив Pausa Cafe предоставил 2,5 тонн смеси трав подобранных для сенокошения, которые были разделены между 72 мелким фермерам Львовщины.

Напомним, мы ранее писали, что в Украине перед Пасхой, которая в этом году приходится на 16 апреля, подорожают некоторые продукты, в том числе яйца. Цены могут подскочить до 20%, отмечают специалисты.