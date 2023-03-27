В магазинах итальянского пьемонта появился хлеб из львовской муки
В рамках совместного украинско-итальянского проекта "Хлеб во имя мира в Украине" профинансировали львовских крафтовиков, помогли местным фермерам и вынужденно переселенным лицам. Около 500 человек из центров для ВПЛ на Львовщине получат продуктовые наборы с органической продукцией, от 7 львовских крафтовиков.
О ходе совместного украинско-итальянского проекта "Хлеб во имя мира в Украине" рассказали в Медиацентре Украина Львов.
-
Трансгендеры Одессы: кто в обществе игнорирует их просьбу о помощи
-
В Болгарии начала работать посол Украины Олеся Илащук, несмотря на отсутствие опыта такой работы
-
Как изменит госбюджет разблокировка морских портов в Украине: исследование ФРУ
-
Организаторы Кубка мира по фехтованию сорвали протест украинок против возвращения россиян
-
От легкого салата до детокс-супа: три удивительных рецепта из шпината
-
Кадровое кровопускание: какая участь постигнет Кабмин во время войны
-
Сколько процентов мариупольцев страдают ПТСР из-за нападения россии: данные исследования
-
В москве затопило 12 домов: жильцы стали заложниками своего же жилья
-
Алла Мазур рассказала о потере близкого человека и написала трогательный пост
-
Масштабный турнир Сил Обороны ко Дню Национальной гвардии Украины
"Из 19 хозяйств, которые подпадали под требования конкурса и подали заявки на участие, мы выбрали 7. Согласно требованиям наших международных партнеров это должны быть производители крафтовой продукции, где трудоустроены вынужденно переселенные лица, а также это должна быть органическая продукция", — рассказал председатель Львовской Аграрной Палаты Игорь Вуйцик.
Финансирование проекта происходит из средств, полученных от продажи итальянскому социальному кооперативу Pausa Cafe и NovaCoop 44 тонны пшеницы и 3,5 тонны ржаной муки. Спеченный из него хлеб уже появился в сети продуктовых маркетов Novacoop. 30 центов из каждой буханки идет предназначенные для снабжения семян малым украинским фермерам. Кооператив Pausa Cafe предоставил 2,5 тонн смеси трав подобранных для сенокошения, которые были разделены между 72 мелким фермерам Львовщины.
Напомним, мы ранее писали, что в Украине перед Пасхой, которая в этом году приходится на 16 апреля, подорожают некоторые продукты, в том числе яйца. Цены могут подскочить до 20%, отмечают специалисты.