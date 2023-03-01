Зарплаты депутатов — сколько получили в январе

В сети обнародовали зарплаты депутатов: кто получил 79 тыс. грн в месяц
В сети обнародовали заработные платы народных депутатов Верховной Рады в январе 2023 года. Лидирует по сумме полученной выплаты — глава парламента Руслан Стефанчук, которому начислили 78,9 тыс. грн в месяц.
Об этом пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на сообщение аппарата ВР.
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Какие зарплаты получили нардепы
Как отмечается, в целом зарплаты в январе этого года народных избранников обошлись налогоплательщикам в 19,4 млн грн, что вдвое больше, чем в прошлом году. Тогда потратили 10,3 млн грн.
Сейчас практически всем (396 из 415) начислили 100% надбавку к должностным окладам за "интенсивность труда".
В среднем народные депутаты в январе получили 48,8 тыс. грн каждый. В сумму входит оклад, 100% прибавка к окладу и вариативные выплаты (почетное звание, ученая степень, отпускные, больничные, служебные командировки).
Наибольшую выплату, кроме Стефанчука, начислили главе комитета Верховной Рады по иностранным делам Александру Мережко — 69,1 тыс. грн.
Меньше всего получил нардеп из группы "Довіра" Валерий Лунченко — 4,9 тыс. грн и исключенный из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский — 5 тыс. грн.
В то же время, из 19 депутатов, которым не начислили надбавку "за интенсив", 17 — не получили никаких выплат. Речь идет о лишенных мандатов нардепов.
Следует отметить, что по данным Пенсионного фонда, в 2022 году средняя зарплата украинцев составила 13,376 гривны.
Напомним, в декабре прошлого года из государственного бюджета денежную компенсацию за жилье предоставили 131 народному депутату. Сумма выросла вдвое по сравнению с предыдущим месяцем. Большинству заявителей насчитали 39,65 тыс. гривен на аренду жилья. При этом суммы у всех разные. Некоторые политики получили более 217 тыс. гривен. Всего в 2022 году на оплату жилья депутатам парламента ушло 28,4 млн гривен.
Также мы писали, что среди украинцев провели опрос, так, 56% опрошенных доверяют Верховной Раде как институции, а 11% абсолютно не доверяют. Но меньше половины граждан знают фамилию депутата, избранного в их округе.
В прошлом году Украине, несмотря на войну, удалось подняться на одно место в мировом рейтинге "Индекс восприятия коррупции" (Corruption Perceptions Index — CPI). Теперь наша страна занимает 116 место из 180 стран, имея 33 балла.