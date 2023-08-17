Цены на электричество осенью — известно, не будут ли пересматривать тариф

Глава Минэнерго Герман Галущенко. Фото: google.com

В Министерстве энергетики Украины рассказали, не планируют ли менять текущий тариф на электроэнергию осенью для бытовых потребителей. В ведомстве предупреждают, что нынешние цены — не конечны.

Об этом рассказал глава Минэнерго Германа Галущенко во время общенационального телемарафона "Єдині новини".

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Что будет с тарифами на электричество

По словам Германа Галущенко, до конца отопительного сезона 2024 тарифы менять не будут. Осенью граждане будут платить за электрическую энергию 2,64 грн за киловатт-час независимо от объемов потребления.

Министр касательно допустил возможность пересмотра тарифа, однако заявил, что в ведомстве "надеются" на прохождение ближайшего отопительного периода с утвержденным тарифом в июне 2023 года.

"Мы пока не планируем очередное увеличение тарифа. Мы очень надеемся, что с этим тарифом пройдем весь отопительный сезон", — отметил глава ведомства.

Галущенко еще раз напомнил, что повышение стоимости электроэнергии было неизбежным. Вырученные средства пошли на ремонт энергосистемы, поврежденной российскими атаками. Расчеты свидетельствовали, что без повышения не удастся максимально восстановить энергосистему до зимы.

Заметим, что, по данным Государственной службы статистики, с июля прошлого года по июль текущего года коммунальные услуги в Украине подорожали на 14,7%. Больше всего прибавила в стоимости электроэнергия — 69,7%.

Эффект повышения тарифов

Ранее в Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины (ВРУ) оценили эффект повышения тарифов на электрическую энергию на ликвидность энергетического рынка.

Как отметили в Комитете ВР, фактически за два месяца с момента введения обновленных тарифов и цен существенного улучшения ситуации с выплатами и уровнем долгов нет.

Одна из ключевых причин проблемы — финансовые сложности украинских водоканалов, где затраты на электричество составляют большую часть в себестоимости производства. Невозможность полностью оплатить электричество обусловлена низкими тарифами на водоснабжение.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.

Также мы писали, что в Украине в прошлом месяце существенно подорожала электрическая энергия для бизнеса. Средневзвешенная стоимость купли-продажи на "рынке в сутки вперед" (РДН) подскочила на 23,5%.