В Минфине рассказали, сколько денег потратят на "социалку" в 2023 году

На социальную помощь в 2023 г. в госбюджете предусмотрено 163,1 млрд. грн. Фото: УНИАН

Дубовенко Артур Редактор экономических новостей

В Министерстве финансов рассказали, сколько средств в государственном бюджете предусмотрено на социальную помощь в 2023 году. На социальную помощь населению предусмотрено 163,1 млрд грн, что на 12,4 млрд грн больше, чем в прошлом году, и на 51,8 млрд грн больше, чем в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина .

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Увеличить размер социальной помощи в текущем году удалось, в том числе, благодаря поступлению средств от союзников Украины.

"Мы благодарны за финансовую помощь нашим международным партнерам, благодаря которым имеем возможность профинансировать насущные нужды и внедрять принципы адресной помощи и поддержки тем, кто в этом больше всего нуждается ", — отметил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Куда пойдут деньги на социальную помощь в 2023 году

Наибольшую долю расходов на социальную помощь, запланированных в 2023 году, составляет помощь внутриперемещенным лицам — 57,6 млрд грн. В 2022 году она составила 53,5 млрд грн, а в 2021 году существенно меньше — лишь 3 млрд грн. В 2023 году такую помощь получат примерно 1,9 млн ВПЛ.

На субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд грн. В прошлом году государство потратило на субсидии 20,2 млрд грн, а в 2021 году – 33 млрд грн. По данным Минфина, в текущем году субсидии на оплату коммуналки получат 1,7 млн украинских семей.

На помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью в 2023 году предусмотрено 16,8 млрд грн. Еще 15,6 млрд грн потратят на поддержку 270 тысяч малообеспеченных семей.

Источник: Министерство финансов

Напомним, в Пенсионном фонде Украины рассказали о ходе финансирования социальных выплат в мае 2023 года. В частности, направили на выплаты пенсий уже более 47 миллиардов гривен.

Однако переселенцы в Украине столкнулись с задержками выплат государственной помощи. В правительстве призвали безотлагательно погасить задолженность перед ВПЛ.