Пенсии в Украине — как досрочно оформить выплаты

В Минреинтеграции объяснили, как некоторым украинцам досрочно оформить пенсию
В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий пояснили, что некоторые граждане Украины могут выйти на заслуженный отдых досрочно. Речь идет о многодетных родителях.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
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Как выйти на пенсию раньше
В ведомстве рассказали о нюансах законодательства. Так, право досрочно выйти на пенсию в 50 лет имеют женщины, родившие пятерых или более детей. Однако при наличии 15 лет страхового стажа.
Примечательно, что досрочно выйти на пенсию может и многодетный отец при условии, что таким правом не воспользовалась мать. Мужчины могут оформить пенсионные выплаты в возрасте 55 лет при наличии не менее 20 лет стажа.
Как оформить выплаты от государства
Для того чтобы оформить выплаты, нужно иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие наличие стажа. Также многодетным родителям необходимо предоставить свидетельства о рождении детей и их паспорта.
Заявление о назначении досрочной пенсии следует подавать в органы ПФУ в срок не раньше, чем за один месяц до исполнения пенсионного возраста, а также желательно не позднее трех месяцев с даты достижения такого возраста. Если документы отправили вовремя, средства начнут начислять со дня 50-летия.
Больше о пенсиях
В Украине граждане скоро смогут самостоятельно откладывать себе на пенсию, открыв накопительные счета. В правительстве заявили, что в текущем году одним из основных приоритетов для себя определили введение обязательного пенсионного накопления.
Некоторым категориям пенсионеров, которые выходят на свой заслуженный отдых, выплачивают единовременную финансовую помощь в размере 10 месячных пенсий. На выплаты имеют право бюджетники, получающие пенсию по "выслуге лет". В первую очередь — работники сферы образования.