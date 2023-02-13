Пенсии в Украине — как досрочно оформить выплаты

Речь идет о многодетных родителях

В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий пояснили, что некоторые граждане Украины могут выйти на заслуженный отдых досрочно. Речь идет о многодетных родителях.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Как выйти на пенсию раньше

В ведомстве рассказали о нюансах законодательства. Так, право досрочно выйти на пенсию в 50 лет имеют женщины, родившие пятерых или более детей. Однако при наличии 15 лет страхового стажа.

Примечательно, что досрочно выйти на пенсию может и многодетный отец при условии, что таким правом не воспользовалась мать. Мужчины могут оформить пенсионные выплаты в возрасте 55 лет при наличии не менее 20 лет стажа.

Как оформить выплаты от государства

Для того чтобы оформить выплаты, нужно иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие наличие стажа. Также многодетным родителям необходимо предоставить свидетельства о рождении детей и их паспорта.

Заявление о назначении досрочной пенсии следует подавать в органы ПФУ в срок не раньше, чем за один месяц до исполнения пенсионного возраста, а также желательно не позднее трех месяцев с даты достижения такого возраста. Если документы отправили вовремя, средства начнут начислять со дня 50-летия.

Больше о пенсиях

В Украине граждане скоро смогут самостоятельно откладывать себе на пенсию, открыв накопительные счета. В правительстве заявили, что в текущем году одним из основных приоритетов для себя определили введение обязательного пенсионного накопления.

Некоторым категориям пенсионеров, которые выходят на свой заслуженный отдых, выплачивают единовременную финансовую помощь в размере 10 месячных пенсий. На выплаты имеют право бюджетники, получающие пенсию по "выслуге лет". В первую очередь — работники сферы образования.