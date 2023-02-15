В Минсоцполитики рассказали, как вырастут пенсии в рамках индексации

Точные расчеты обнародуют в конце февраля

В Министерстве социальной политики Украины рассказали, что пенсии во время индексации в марте вырастут не менее чем на 18 процентов. Окончательные расчеты обнародуют позже.

Об этом сообщила глава ведомства Оксана Жолнович Украинской службе Голоса Америки.

Что известно об индексации

Жолнович отметила, что пенсии в стране вырастут на 18-20 процентов в связи с инфляцией. Точные расчеты будут обнародованы в конце февраля, когда Кабинет Министров опубликует постановление об индексации.

"Мы будем повышать пенсии, учитывая инфляцию в марте. Процент сказать еще не могу, потому что он сложно рассчитывается, не очень равен инфляции, а более гибок. Но я думаю, от 18 до 20 процентов увеличение будет", — отметила министр.

Она напомнила, что во время войны правительство смогло сохранить выплаты пенсий благодаря заработным платам военных.

"Пенсионный фонд за этот промежуток времени фактически продемонстрировал свою устойчивость, и это произошло, как бы то ни было, но благодаря нашим воинам, потому что около миллиона людей пошли служить в армию, там у них достаточно высокие заработные платы по этим зарплатам у нас есть единственный социальный взнос, который идет в Пенсионный фонд, что позволило стабилизировать Пенсионный фонд, не провалить его, то есть наши внутренние деньги, которые мы платим военным, они работают как инструмент поддержки пенсионеров", — пояснила глава ведомства.

Сейчас в правительстве продолжаются расчеты по росту пенсии, ведь конечный показатель инфляции появится в феврале, его берут из соответствующих статистических органов.

Пенсии повысят не всем

"Осовременение" не коснется граждан, которые имели небольшие зарплаты или имеют маленький стаж.

Как объясняют специалисты, в рамках индексации повышается не общий объем пенсии, а именно та часть, рассчитанная по формуле (средний размер зарплаты за три года умножается на соотношение собственной заработной платы к средней, на количество стажа в годах и на 1%). При этом если размер увеличения окажется больше, чем возможная выгода от индексации, то объем пенсии не будет пересматриваться.

Также индексации не будет для государственных служащих, которым это предстояло сделать еще в прошлом году. Этот вопрос был отложен, несмотря на изменения в законодательстве, которые предусматривали перерасчет с 1 марта 2022 года.

Напомним, в Украине у пожилых людей вскоре могут увеличиться размеры пенсий за счет благотворительных взносов меценатов. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) разработал соответствующий механизм.

Также в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто получает самые высокие, более 96 тысяч гривен, и самые низкие пенсии, менее одной тысячи гривен. Также известно, кому за год повысили пенсии более чем на пять тысяч гривен.