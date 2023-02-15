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В Минсоцполитики рассказали, на сколько вырастут пенсии в рамках индексации

15 февраля 2023 07:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
В Минсоцполитики рассказали, как вырастут пенсии в рамках индексации
Точные расчеты обнародуют в конце февраля
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Министерстве социальной политики Украины рассказали, что пенсии во время индексации в марте вырастут не менее чем на 18 процентов. Окончательные расчеты обнародуют позже.

Об этом сообщила глава ведомства Оксана Жолнович Украинской службе Голоса Америки.

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Что известно об индексации

Жолнович отметила, что пенсии в стране вырастут на 18-20 процентов в связи с инфляцией. Точные расчеты будут обнародованы в конце февраля, когда Кабинет Министров опубликует постановление об индексации.

"Мы будем повышать пенсии, учитывая инфляцию в марте. Процент сказать еще не могу, потому что он сложно рассчитывается, не очень равен инфляции, а более гибок. Но я думаю, от 18 до 20 процентов увеличение будет", отметила министр.

Она напомнила, что во время войны правительство смогло сохранить выплаты пенсий благодаря заработным платам военных.

"Пенсионный фонд за этот промежуток времени фактически продемонстрировал свою устойчивость, и это произошло, как бы то ни было, но благодаря нашим воинам, потому что около миллиона людей пошли служить в армию, там у них достаточно высокие заработные платы по этим зарплатам у нас есть единственный социальный взнос, который идет в Пенсионный фонд, что позволило стабилизировать Пенсионный фонд, не провалить его, то есть наши внутренние деньги, которые мы платим военным, они работают как инструмент поддержки пенсионеров", пояснила глава ведомства.

Сейчас в правительстве продолжаются расчеты по росту пенсии, ведь конечный показатель инфляции появится в феврале, его берут из соответствующих статистических органов.

Пенсии повысят не всем

"Осовременение" не коснется граждан, которые имели небольшие зарплаты или имеют маленький стаж.

Как объясняют специалисты, в рамках индексации повышается не общий объем пенсии, а именно та часть, рассчитанная по формуле (средний размер зарплаты за три года умножается на соотношение собственной заработной платы к средней, на количество стажа в годах и на 1%). При этом если размер увеличения окажется больше, чем возможная выгода от индексации, то объем пенсии не будет пересматриваться.

Также индексации не будет для государственных служащих, которым это предстояло сделать еще в прошлом году. Этот вопрос был отложен, несмотря на изменения в законодательстве, которые предусматривали перерасчет с 1 марта 2022 года.

Напомним, в Украине у пожилых людей вскоре могут увеличиться размеры пенсий за счет благотворительных взносов меценатов. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) разработал соответствующий механизм.

Также в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто получает самые высокие, более 96 тысяч гривен, и самые низкие пенсии, менее одной тысячи гривен. Также известно, кому за год повысили пенсии более чем на пять тысяч гривен.

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