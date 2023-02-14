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В Минсоцполитики уточнили, когда будет проведена индексация пенсии

14 февраля 2023 06:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Индексация пенсий — в Минсоцполитики уточнили, когда проведут перерасчет
Ранее глава ведомства заявила, что индексация может состояться не раньше апреля
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Министерстве социальной политики уточнили, что плановую индексацию пенсий в Украине проведут 1 марта 2023 года, как это и предусматривается пенсионным законодательством. Ранее глава ведомства заявляла, что перерасчет может быть произведен в апреле.

Об этом проинформировал пресс-центр Минсоцполитики.

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Какие планы правительства

В ведомстве отметили, что сейчас министерство готовит соответствующий проект решения правительства. Его вынесут на рассмотрение Кабинета Министров в ближайшее время.

Сообщение пресс-службы Минсоцполитики появилось после интервью главы Министерства Оксаны Жолнович, которая рассказала, что расчеты индексации еще продолжаются, а саму индексацию, возможно, проведут в апреле.

Повышение пенсий в 2023-м

В государственном бюджете на текущий год запланировано единственное повышение пенсий — ежегодное осовременивание.

Механизм был введен еще в 2017 году. Он предполагает повышение пенсии даже в условиях нулевой инфляции (ранее выплаты повышались только на уровень роста цен).

При этом осталась зависимость от инфляции в формуле. Благодаря этому в 2023-м пенсии могут повысить на 24%.

Так, если пенсия — 2,6 тыс. грн, а расчетные ее размеры всего 2,05 тыс. грн, еще 550 грн — доплата за возраст (украинцы в возрасте от 80 лет не могут получать менее 2,6 тыс. грн). При осовременивании в 24% расчетный размер выплаты увеличат с 2,05 тыс. до 2,542 тыс. гривен. Следовательно, надбавки не будет. Ведь после осовременивания размер выплаты будет меньше фактического.

Таким образом, "осовременивание" не коснется граждан, которые имели небольшие зарплаты или имеют маленький стаж.

Также индексации не будет для государственных служащих, которым это должны были сделать еще в прошлом году. Этот вопрос отложили, несмотря на изменения в законодательстве, которые предусматривали перерасчет с 1 марта 2022 года.

Больше о пенсиях

Напомним, с января текущего года украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.

В Украине граждане скоро смогут самостоятельно откладывать себе на пенсию, открыв накопительные счета. В правительстве заявили, что в текущем году одним из основных приоритетов для себя определили введение обязательного пенсионного накопления.

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