Военные облигации — украинцы активно покупают ценные бумаги через Дію

Граждане приобрели через мобильное приложение 350 тысяч ценных бумаг

Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что спрос на военные облигации растет. Граждане приобрели через мобильное приложение "Дія" уже более 350 тысяч таких ценных бумаг.

Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

Как покупают украинцы военные облигации

Как отметил министр, граждане, покупая военные облигации, поддерживают государственный бюджет, львиная доля которого идет на оборону страны.

Федоров пояснил, что каждая гривна от облигации идет на заработные платы военнослужащим, врачам, учителям и в целом на укрепление экономики страны. Государство должно стабильно работать, пока украинские защитники готовятся к освобождению временно оккупированных территорий.

"В "Дії" приобрели уже более 350 тысяч военных облигаций. Это — мощная поддержка почти 350 млн гривен для государственного бюджета. А значит, инвестиция в нашу победу", — отметил он.

Для сравнения, в январе украинцы приобрели через приложение более 250 тысяч военных облигаций, то есть за месяц граждане купили еще 100 тысяч ценных бумаг.

Что такое военные облигации

Министерство цифровой трансформации запустило продажу военных облигаций 3 октября 2022 года. Теперь украинцы могут поддержать экономику страны, приобретя ценные бумаги в мобильном приложении "Дія".

Ключевая цель военных облигаций состоит в том, что на вырученные средства происходит восстановление Украины от разрушительных последствий полномасштабного вторжения россии в Украину. В то время как граждане, купившие такие ценные бумаги, впоследствии смогут получить свои деньги обратно.

Средняя стоимость облигаций, эмитируемых Министерством финансов, колеблется в коридоре 900-1000 грн.

Военные облигации можно купить в несколько кликов в "Дії".

Облигации отличаются по:

Дате выплат — срок до 1,5 года;

Процентами дохода — 11-16% годовых;

Названиями в честь временно оккупированных городов и территорий. В частности, облигации носят название "Донецк", "Херсон", "Мариуполь".

Также сообщалось, что украинцам дали возможность растаможивать ввезенные в страну автомобили быстрее. Теперь это можно делать с помощью мобильного приложения государственных услуг "Дія".