В Monobank объяснили причины недавних сбоев

Женщина пользуется Monobank. Фото: Facebook

Украинский бизнесмен и соучредитель Monobank Олег Гороховский рассказал о причинах недавних технических сбоев в работе мобильного банка. Также он рассказал о мерах предосторожности, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Об этом сообщает AIN.

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Причина недавних сбоев в Monobank

Гороховский отметил, что оба недавних случая сбоев — 20 июля в течение 3-х часов и 26 июля — 50 минут, имеют общую проблему. Она связана с взаимодействием сервиса с обратным блоком клиентской базы.

По его словам, проблемы возникли из-за плохой конфигурации, которая не справилась с большими нагрузками и не имела возможности перезапуска во время высокой нагрузки.

"Мы ломаемся не чаще других. Клиенты действительно гораздо чаще используют нас, чем обычные банки. Для понимания: 2,2 млн клиентов заходят в приложение ежедневно и 5,6 млн — ежемесячно. После первого падения, когда сбой длился 3 часа 20 минут, мы это исправили и научились восстанавливаться быстро. В результате второе аналогичное падение длилось уже 50 минут. Потом было еще два, но мы поднялись за 10 и 6 минут соответственно", — рассказал Гороховский.

Проблема с Р2Р платежами в Monobank

После внесенных изменений сервис работает стабильно. В то же время, IТ-команда работает над улучшениями, чтобы избежать сбоев в будущем.

Также Monobank имел и другую кратковременную проблему, связанную с Р2Р платежами, которую сейчас решили и которая, по словам соучредителя проекта, не является чем-то серьезным.

"Краткий сбой, случившийся 1 августа, случился из-за тайм-аута сервиса Р2Р-переводов, возвращающего контрактную книгу. Там идут постоянные апдейты — какой-то патч был некорректен. Мы откатились на предыдущую версию — это нормальная текущая работа. Такие тайм-ауты могут случаться несколько раз в неделю по 2-3-5-10 минут", — отметил Гороховский.

Напомним, что украинский необанк Monobank пообещал не списывать кредитные проценты за 20 июля 2023 года. В этот день произошел масштабный сбой в работе финучреждения.