Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Monobank объяснили причины недавних сбоев arrow

В Monobank объяснили причины недавних сбоев

2 августа 2023 23:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Monobank объяснили причины недавних сбоев
Женщина пользуется Monobank. Фото: Facebook
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинский бизнесмен и соучредитель Monobank Олег Гороховский рассказал о причинах недавних технических сбоев в работе мобильного банка. Также он рассказал о мерах предосторожности, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Об этом сообщает AIN.

Читайте также:

Причина недавних сбоев в Monobank

Гороховский отметил, что оба недавних случая сбоев — 20 июля в течение 3-х часов и 26 июля — 50 минут, имеют общую проблему. Она связана с взаимодействием сервиса с обратным блоком клиентской базы.

По его словам, проблемы возникли из-за плохой конфигурации, которая не справилась с большими нагрузками и не имела возможности перезапуска во время высокой нагрузки.

"Мы ломаемся не чаще других. Клиенты действительно гораздо чаще используют нас, чем обычные банки. Для понимания: 2,2 млн клиентов заходят в приложение ежедневно и 5,6 млн — ежемесячно. После первого падения, когда сбой длился 3 часа 20 минут, мы это исправили и научились восстанавливаться быстро. В результате второе аналогичное падение длилось уже 50 минут. Потом было еще два, но мы поднялись за 10 и 6 минут соответственно", — рассказал Гороховский.

Проблема с Р2Р платежами в Monobank

После внесенных изменений сервис работает стабильно. В то же время, IТ-команда работает над улучшениями, чтобы избежать сбоев в будущем.

Также Monobank имел и другую кратковременную проблему, связанную с Р2Р платежами, которую сейчас решили и которая, по словам соучредителя проекта, не является чем-то серьезным.

"Краткий сбой, случившийся 1 августа, случился из-за тайм-аута сервиса Р2Р-переводов, возвращающего контрактную книгу. Там идут постоянные апдейты — какой-то патч был некорректен. Мы откатились на предыдущую версию — это нормальная текущая работа. Такие тайм-ауты могут случаться несколько раз в неделю по 2-3-5-10 минут", — отметил Гороховский.

Напомним, что украинский необанк Monobank пообещал не списывать кредитные проценты за 20 июля 2023 года. В этот день произошел масштабный сбой в работе финучреждения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

В частной школе Ирпеня избили третьеклассника, когда рядом стояла учитель: интервью с мамой ребенка

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз