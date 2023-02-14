Экономика Украины требует до 48 млрд долларов в 2023-м, — МВФ

Требуется до 48 млрд долларов финансовой помощи

Украинская экономика требует от 40 до 48 млрд долларов финансовой помощи. Именно такая сумма необходима для функционирования только в 2023 году.

Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время всемирного правительственного саммита в Дубае.

Помощь Украине

Как отметила Георгиева, Фонд работает над программой поддержки украинского правительства, большую часть средств предоставят Соединенные Штаты и Европейский Союз.

"Чтобы вы понимали, Украине нужно от 40 до 48 млрд долларов внешней финансовой поддержки в этом году, чтобы страна могла функционировать", — сказала она.

При этом украинским властям, по ее мнению, удается успешно преодолевать кризис в экономике. Выплачиваются пенсии и зарплаты в государственном секторе, а инфляция находится ниже 30%, тогда как в других государствах в условиях войны она иногда достигала 100%.

"Я восхищена украинскими властями. Мы часто проводим встречи онлайн и слышим сирены. Мы прерываем встречу, чтобы люди перешли в безопасное место, и продолжаем дальше", — подчеркнула Георгиева.

Она также рассказала, что ее брат женат на украинке. Он находился в Харькове с начала вторжения российских войск и до июня 2022 года.

"Так вот, его теща получала пенсию вовремя. Социальные сервисы все работали — это показывает сплоченность людей во время войны", — добавила глава МВФ.

Сотрудничество с МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи в размере 16 млрд долларов, чтобы помочь покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения международного финансирования.

Ранее в МВФ назвали три ключевых фактора, которые могут угрожать глобальной экономике. Один из них — полномасштабная война россии против Украины.

Также мы писали, что в Национальном банке назвали пять ключевых пунктов, которые дадут представление о том, что будет с экономикой в течение 2023-2025 годов. В обновленном макроэкономическом прогнозе некоторые показатели ухудшились.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидания для глобального экономического роста в текущем году. Прогноз повысили незначительно — на 0,2%.