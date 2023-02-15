Нацбанк планирует отменить фиксированный курс — что ждет рынок

Это может произойти до завершения "периода высоких рисков безопасности"

Национальный банк Украины (НБУ) может отказаться от политики фиксированного курсообразования. Предполагается, что это может произойти до завершения "периода высоких рисков безопасности".

Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, пишет ЭК.

Когда НБУ отпустит курс доллара

По словам представителя НБУ, регулятор сейчас работает над дорожной картой для того, чтобы ослабить валютные ограничения.

"Это не ближайшая перспектива, но я не могу исключать того, что у нас будут эти предпосылки (для отмены фиксированного курса. — Ред.) еще до окончания периода высоких рисков безопасности", — отметил чиновник.

При этом он уверяет, что возврат к плавающему курсу американской валюты не будет означать "ралли" на валютном рынке, переход будет постепенным и управляемым при создании соответствующих предпосылок.

Нацбанк предпочел бы плавающий курс, однако в нынешних реалиях будет "управляемый плавающий". Для этого необходимы такие предпосылки, как контролируемая инфляция и низкая чувствительность валютного рынка к разным ситуациям.

При этом у НБУ не исключают, что могут ослабить ограничения на покупку населением валюты у финучреждений.

"С одной стороны, расширение возможностей населения покупать валюту в банках приведет к тому, что у нас будет дополнительное давление на резервы. С другой стороны, у нас будет сужение этого спреда. Таким образом, есть определенное искажение рынка, от которого хотелось бы избавиться, но цена может быть слишком высокой", — добавил Сергей Ниоклайчук.

Угрозы для нацвалюты

Ранее глава Национального банка заявил, что в Украине наблюдается значительный профицит ликвидности в связи с финансированием оборонного бюджета. Речь идет об избытке денег в банковской системе, что создает угрозу валютному курсу.

В прошлом году НБУ был вынужден напечатать для дополнительных поступлений в государственный бюджет 400 млрд гривен. Эта ликвидность грозит курсовой стабильности, поэтому сейчас очень важно "связать" эти средства и контролировать движение путем предложения привлекательных процентных ставок для вкладчиков.

Также в Национальном банке заявили, что имеют достаточный объем золотовалютных резервов для того, чтобы удерживать официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на уровне 36,6 гривны. Веских причин для девальвации нет.

По мнению руководителя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниила Гетманцева, на украинском валютном рынке курса доллара довоенных показателей больше не будет. Также для существенного проседания курса национальной валюты нет предпосылок.