Курс гривны — в НБУ сообщили, как поддержали нацвалюту с начала года

В НБУ сообщили, как поддержали гривну с начала года
С начала года Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке более 2 млрд долларов для поддержания курса национальной валюты. В частности, за последнюю неделю — около 722 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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Валютные интервенции НБУ
По данным прессцентра, регулятор с начала года купил на межбанковском рынке 21,8 млн долларов. За последнюю неделю приобрел всего 7,5 млн долларов. Евро НБУ на прошлой неделе не покупал и не продавал.
Чистая продажа валюты Национальным банком на межбанке в период с 16 по 20 января составляла почти 715 млн долларов.
За прошлый год Нацбанк приобрел на межбанке 3 267,9 млн долларов и 111 млн евро, а продал 26,38 млрд долларов и 1,78 млн евро.
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В Украине банкиры и финансовые аналитики изменили ожидания инфляции и курса национальной валюты на 2023 год. По их мнению, ситуация будет лучше, чем предполагали ранее.
Курс гривны прогнозируется в течение следующих 12 месяцев на уровне 42,70 грн/доллар. В октябре банкиры заявляли, что курс может составить 43,23 грн/доллар. По мнению финансовых аналитиков, доллар будет дешевле — 41,11 грн/долл. В октябре прогнозировали 42,30 грн/долл.
Напомним, что украинская банковская система даже на фоне войны получила миллиардный доход с начала 2022 года.