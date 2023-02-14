В НБУ рассказали, откажется ли Украина от гривны в пользу евро после интеграции с ЕС

В Нацбанке утверждают, что Украина не готова к этому

В Национальном банке Украины рассказали о перспективах отказа от гривны в пользу евро после интеграции с Европейским Союзом. Утверждают, что Украина не готова к этому.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, отвечающий за евроинтеграцию и монетарную политику, пишет ЭП.

Какая будет валюта в стране после евроинтеграции

По словам представителя НБУ, в рамках приближения законодательства к нормам Евросоюза сейчас процент выполнения задач, за которые отвечает НБУ, составляет 92%.

"Евроинтеграцией мы занимаемся много лет. Если посмотреть на данные правительственной мониторинговой системы "Пульс соглашения", то общий показатель выполнения соглашения с ЕС в сфере финансовых услуг в течение 2022 года увеличился на пять процентных пунктов и сейчас составляет 67%", — отметил он.

В то же время относительно перехода на евро после евроинтеграции речи пока нет.

"Думаю, мы к этому еще не готовы и не будем готовы еще достаточно долго", — подчеркнул чиновник.

Опыт других стран

Он считает, что это будет проблематично и привел пример стран Южной Европы, которые вошли в Еврозону, Грецию и Португалию. Они столкнулись с рядом проблем в монетарной сфере.

"Если их сравнивать со странами, оставившими собственные валюты, в частности с Чехией и Польшей, то выбор будет явно в пользу последних. От своих коллег из центробанков этих стран я еще 10-15 лет назад слышал о планах войти в Еврозону, но сейчас эти планы выглядят эфемерными. То есть у них есть это обязательство, но это вопрос долгосрочной перспективы. Пока они не делают каких-либо конкретных шагов для введения евро", — пояснил он.

Таким образом, в Нацбанке склонны считать, что Украине важно сохранить собственную валюту и автономную монетарную политику.

"Мне кажется, не стоит торопиться в направлении отказа от собственной валюты и автономной монетарной политики", — добавил Сергей Николайчук.

На сколько гривна недооценена

Как свидетельствуют последние подсчеты издания The Economist, украинская национальная валюта недооценена по отношению к доллару на 53,5%. Именно таким оказался "индекс Бигмака". Так, Бигмак стоит 92 гривны в Украине и 5,36 доллара в Соединенных Штатах.

Обменный курс составляет 17,16 гривны за доллар, а разница между этим и фактическим обменным курсом говорит о том, что гривна недооценена на 53,5%.

Самыми недооцененными валютами мира считаются также:

египетский фунт — 65,6%;

индонезийская рупия — 56,1%;

тайваньский доллар — 53,9%.

Переоцененные мировые валюты:

швейцарский франк — на 35,4%;

уругвайское песо — на 27,8%;

норвежская крона — на 22,9%.

Издание The Economist начало рассчитывать "Индекс Бигмака" с 1986 года. Согласно теории паритета покупательной способности, при адекватном курсе валют, один и тот же продукт должен стоить одинаково в разных странах. Так удается проанализировать, насколько "корректны" курсы нацвалют по отношению к доллару.

Напомним, ранее в Национальном банке заявляли, что имеют достаточный объем золотовалютных резервов для того, чтобы удерживать официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на уровне 36,6 гривны. Веских причин для девальвации нет.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал, что через два года Украина может стать полноценным членом Европейского Союза. Также глава государства подчеркнул, что нашей стране нужны гарантии безопасности.