Пенсии в Украине — где живут самые богатые пожилые люди

Самые высокие выплаты приходятся на столичный регион

Украинские пенсионеры не во всех областях получают одинаковые выплаты. В некоторых регионах пожилые люди более состоятельны.

Об этом свидетельствует анализ данных Пенсионного фонда Украины, осуществившего Опендатабот.

В каких областях пенсии выше

Эксперты, проанализировав информацию ПФУ, отмечают, что самые высокие выплаты приходятся на столичный регион. Так, киевляне получают в среднем 6,23 тыс. грн.

Далее идут пожилые люди, которые живут в Донецкой области — 5,74 тыс. грн.

На третьем месте по уровню пенсий — Луганская область. Там средний размер выплат составляет 5,3 тыс. грн.

Самые бедные пенсионеры проживают в Тернопольской области. Средняя пенсия составляет 3,49 тысячи гривен.

Что изменилось во время войны

Также специалисты проанализировали другие особенности относительно пенсионеров с начала полномасштабной войны.

Теперь в Украине насчитывается 10,726 млн пенсионеров, из которых 6,5 миллионов женщин (более 60%) и 4,2 миллиона мужчин (более 39%). Количество пенсионеров сократилось на 114,87 тыс. человек. Тенденция сокращения больше всего наблюдалась в двух областях (56,56 тыс. человек): в Донецкой (-37,36 тыс.) и Харьковской (-19,2 тыс.).

Больше всего пенсионеров проживает в Днепропетровской области — 891 тысяча, в Донецкой — 751 тысяча, в Киеве — 746 тысяч и в Харьковской области — 729 тысяч человек.

За 9 месяцев прошлого года средняя пенсия выросла на 14% — до 4,53 тыс. грн.

В настоящее время пенсию менее 3 тыс. грн получают 39% пенсионеров. За неполный год количество пенсионеров, получающих такие выплаты, сократилось на 10%.

Больше о пенсиях

Напомним, украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

Ранее в Пенсионном фонде объяснили, как граждане в условиях войны могут получать пенсии, жилищные субсидии и льготы. В частности, получение соцвыплат зависит от того, где человек находится.