Пенсии в Украине — где живут самые богатые пожилые люди

В ПФУ рассказали, где живут самые богатые пенсионеры
Украинские пенсионеры не во всех областях получают одинаковые выплаты. В некоторых регионах пожилые люди более состоятельны.
Об этом свидетельствует анализ данных Пенсионного фонда Украины, осуществившего Опендатабот.
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В каких областях пенсии выше
Эксперты, проанализировав информацию ПФУ, отмечают, что самые высокие выплаты приходятся на столичный регион. Так, киевляне получают в среднем 6,23 тыс. грн.
Далее идут пожилые люди, которые живут в Донецкой области — 5,74 тыс. грн.
На третьем месте по уровню пенсий — Луганская область. Там средний размер выплат составляет 5,3 тыс. грн.
Самые бедные пенсионеры проживают в Тернопольской области. Средняя пенсия составляет 3,49 тысячи гривен.
Что изменилось во время войны
Также специалисты проанализировали другие особенности относительно пенсионеров с начала полномасштабной войны.
Теперь в Украине насчитывается 10,726 млн пенсионеров, из которых 6,5 миллионов женщин (более 60%) и 4,2 миллиона мужчин (более 39%). Количество пенсионеров сократилось на 114,87 тыс. человек. Тенденция сокращения больше всего наблюдалась в двух областях (56,56 тыс. человек): в Донецкой (-37,36 тыс.) и Харьковской (-19,2 тыс.).
Больше всего пенсионеров проживает в Днепропетровской области — 891 тысяча, в Донецкой — 751 тысяча, в Киеве — 746 тысяч и в Харьковской области — 729 тысяч человек.
За 9 месяцев прошлого года средняя пенсия выросла на 14% — до 4,53 тыс. грн.
В настоящее время пенсию менее 3 тыс. грн получают 39% пенсионеров. За неполный год количество пенсионеров, получающих такие выплаты, сократилось на 10%.
Больше о пенсиях
Напомним, украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.
Ранее в Пенсионном фонде объяснили, как граждане в условиях войны могут получать пенсии, жилищные субсидии и льготы. В частности, получение соцвыплат зависит от того, где человек находится.