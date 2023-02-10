Беженцы в Польше смогут получать пенсии — что известно

В Польше украинцы начнут получать пенсии: как это будет работать
Многие украинцы, вынужденно проживающие в Польше из-за войны, не могут получать там пенсии. В правительстве Украины работают над тем, чтобы выплаты стали возможны в этой стране.
Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
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Какой предлагают механизм
Как отметила глава ведомства Ирина Верещук, проблема с невыплатой пенсий гражданам Украины, выехавшим в Польшу, сейчас решается.
"Большинство пожилых людей, которые выехали в Польшу, пока не могут воспользоваться украинской пенсией. Мы ищем возможности, как возобновить выплаты украинских пенсий нашим соотечественникам за рубежом", — сказала министр.
Так, обдумывают техническую возможность наладить перевод украинских пенсий в Польшу. В то же время, польские власти готовы выплачивать людям пожилого возраста пенсию наличными через международные переводы между страной и почтовым оператором "Укрпочта". Также польской почтой украинцы смогут присылать необходимые для пенсий документы непосредственно в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Что тормозит предоставление пенсий
Как подчеркнула Ирина Верещук, единственное препятствие сейчас для получения пенсий — необходимость нормативного урегулирования. Соответствующий проект закона уже разработан, но его еще должны доработать и согласовать. Только после документ передадут на принятие в Верховную Раду.
Напомним, в Польше с 1 февраля украинские беженцы снова смогут подавать заявки на финансовую помощь на ребенка до 18 лет. Всем желающим получать выплаты "500+" следует пройти регистрацию до 30 апреля 2023 года.
Международное агентство по трудоустройству Gremi Personal фиксирует пиковый рост спроса на украиноязычных работников в Польше. Такая тенденция фиксируется начиная с августа прошлого года.