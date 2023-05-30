В Польше упали продажи из-за возвращения украинцев домой

Мужчина кладет чемодан в багажный отдел автобуса. Фото: gettyimages.com

В Польше снижаются объемы розничных продаж, продолжающиеся уже третий месяц. Это происходит в связи с тем, что украинские беженцы возвращаются в Украину.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина.

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Падение продаж в Польше

По данным издания, в Польше снижение показателей торговли в апреле составило 7,3% в годовом исчислении.

Эксперты связывают это с возвращением украинцев домой. Кроме того, в Польше также наблюдается падение зарплат, что заставляет людей экономить.

Отмечается, что в 2022 году показатели розничной торговли ощутимо выросли в результате значительного приезда беженцев из Украины. Особенно заметное увеличение продаж наблюдалось в торговле продуктами, горючим, лекарством и одеждой.

Так, по данным издания, больше всего упали продажи электроники и бытовой техники (-14,7%), горючего (-14,5%), прессы и книг (-15,6%), еды и напитков (-8%). Однако несколько выросли показатели продаж одежды и обуви (+0,6%).

Согласно результатам исследования EY Future Consumer Index 2023, 91% поляков ищут более дешевые места для покупок. 31% — оценивают свою финансовую ситуацию хуже, чем 3-4 месяца назад. 17% — отказались от новых покупок.

Эксперты прогнозируют, что рост зарплат превысит инфляцию в третьем квартале этого года.

Напомним, что в Польше для украинских беженцев стали доступны две новые денежные пособия. Речь идет о тех, кто проживает в шести крупных польских городах и окрестностях.