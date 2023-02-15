В терминалах ПриватБанка участились сбои - как вернуть деньги

В терминалах ПриватБанка участились сбои: что посоветовали в НБУ
В Украине в работе терминалов и банкоматов ПриватБанка участились сбои на фоне отключений электроэнергии. О списании средств со счетов и их невыдаче жалуются клиенты.
Об этом сообщает Оbozrevatel.
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Проблемы с терминалами и банкоматами
Как пишет издание, чаще всего граждане сталкиваются с проблемой, когда при снятии средств с банкомата отключилась электроэнергия. Со счета деньги списались, а выдать терминал не успел.
Таких случаев насчитывается уже десятки и сотни. В соцсетях и на профильных форумах можно найти множество подобных жалоб. В то время как в финучреждении предлагают звонить на номер 3700 и оставлять заявки на возврат средств, ожидание рассмотрения которых занимает несколько недель, а после получения отказа — в лучшем случае можно повторно подать заявку.
В банке говорят, что возврат возможен в случае излишка денег во время инкассации.
"При обработке заявки на возврат средств проверяются данные из терминала, который фиксирует все внесенные в него купюры и проведенные операции. При необходимости проводится инкассация, по результатам которой оказывается избыток средств", — отмечают там.
Также банк отказывается возвращать деньги, которые без подтверждения и сведения владельцев списывают с банковских счетов мошенники.
Советы НБУ
В Национальном банке рекомендуют в случае нарушения банком прав посылать жалобу. Нацбанк уполномочен контролировать работу банков и даже штрафовать за нарушения. Жалобы клиенты банков могут подать онлайн по этой ссылке.
Больше о ПриватБанке
Напомним, ПриватБанк ввел новые правила использования кредитных денег для клиентов. Так, если банк сочтет, что сделки будут иметь высокий риск по погашению, они станут недоступны.
В прошлом году платежеспособные банки за одиннадцать месяцев прошлого года получили 24,716 млрд грн прибыли. В рейтинге по доходности лидирует государственный ПриватБанк.
Ранее ПриватБанк запустил программу льготного кредитования малого бизнеса и предпринимателей для обеспечения бесперебойной работы при отключении электроэнергии. Оформить кредит можно на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания и систем интернет-связи Starlink.