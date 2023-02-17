В Раде рассчитывают на повышение пенсий с марта

При расчете будут принимать во внимание потребительскую инфляцию в 2022 году

В Украине индексация пенсий пройдет в марте 2023 года. Какой будет размер выплат, станет известно после соответствующих расчетов через неделю-две.

Об этом СМИ рассказал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Какая может быть ставка индексации

По словам главы Комитета Верховной Рады, поскольку при расчете будут принимать во внимание потребительскую инфляцию в 2022 году, которая составляла 26,6%, то ставка индексации должна быть максимально приближена к данному значению.

"Мы пока не знаем, какой средний показатель зарплаты за прошлый год, с которой уплачен ЕСВ. Подсчетами сейчас занимаются в Пенсионном фонде, и собственно окончательный коэффициент будет утвержден Кабмином, я думаю, где-то через неделю или две. И тогда мы узнаем, каким будет размер индексации. В любом случае размер индексации будет определяться двузначными цифрами", - пояснил он.

Кто получит большие пенсии с марта

Пенсии увеличат наиболее незащищенным категориям украинцев, которым начисляют выплаты:

по инвалидности;

по возрасту;

за выслугой лет;

по потере кормильца.

Ожидается пересмотр размера минимальных страховых выплат. Речь идет о:

чернобыльцах с инвалидностью;

ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС

Пенсионные выплаты для этой категории лиц привязаны к средней заработной плате за прошлый год. Показатель средней заработной платы составляет 13,38 тыс. грн.

Повышение не коснется граждан, которые имели небольшие зарплаты или имеют маленький стаж. Как объясняют специалисты, в рамках индексации повышается не общий объем пенсии, а именно та часть, рассчитанная по формуле (средний размер зарплаты за три года умножается на соотношение собственной заработной платы к средней, на количество стажа в годах и на 1%). При этом если размер увеличения окажется больше, чем возможная выгода от индексации, то объем пенсии не будет пересматриваться.

Также индексации не будет для государственных служащих, которым это предстояло сделать еще в прошлом году. Этот вопрос был отложен, несмотря на изменения в законодательстве, которые предусматривали перерасчет с 1 марта 2022 года.

Больше о пенсиях

Ранее в Министерстве социальной политики уточнили, что плановую индексацию пенсий в Украине проведут 1 марта 2023 года, как это и предусматривается пенсионным законодательством. Ранее глава ведомства заявляла, что перерасчет может быть произведен в апреле.

В этом году украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.

В Украине граждане скоро смогут самостоятельно откладывать себе на пенсию, открыв накопительные счета. В правительстве заявили, что в текущем году одним из основных приоритетов для себя определили введение обязательного пенсионного накопления.

В Министерстве финансов Украины запланировали провести проверку законности назначения пенсий гражданам. Для этого специалисты разработали соответствующий проект приказа.