В ВР внесут изменения по отпускным: чего ждать
В Верховной раде планируется внести изменения в период начисления средств за отпуск. Отпускные выплаты украинцам начисляют до начала отпуска.
Соответствующий законопроект обнародован на сайте Верховной рады Украины.
Когда будут выплачивать отпускные
Так, предлагают внести некоторые изменения в ст. 115 Кодекса законов о труде Украины и ст. 21 ЗУ "Об отпусках". Согласно ему работодатели смогут выплачивать работникам отпускные в течение периода отпуска, а не перед его началом, как сейчас. Все должно согласовываться с работником.
Правила предоставления отпусков в этом году
В этом году парламент может внести некоторые изменения в правила предоставления гражданам ежегодных отпусков:
- Право на отпуск при рождении ребенка будет предоставляться не позднее чем через 3 месяца со дня рождения.
- Основная непрерывная часть ежегодного отпуска будет не менее 14 календарных дней.
- Будет предоставляться возможность отпуска по усыновлению ребенка, независимо от возраста ребенка.
- Максимальный срок отпуска без сохранения зарплаты будет увеличен с 15 до 30 календарных дней в году.
- Демобилизованным будет предоставлен отпуск продолжительностью 60 рабочих дней с выплатой двухмесячного денежного довольствия.
Напомним, что даже в условиях военного положения военнослужащие могут получить как часть ежегодного отпуска, так и внеочередной отпуск по семейным обстоятельствам. Продолжительность такого отпуска не может превышать 10 календарных дней.