В ВР внесут изменения по отпускным: чего ждать

Девушка улыбается на фоне озера. Фото: коллаж Новини.LIVE

В Верховной раде планируется внести изменения в период начисления средств за отпуск. Отпускные выплаты украинцам начисляют до начала отпуска.

Соответствующий законопроект обнародован на сайте Верховной рады Украины.

Читайте также:

Когда будут выплачивать отпускные

Так, предлагают внести некоторые изменения в ст. 115 Кодекса законов о труде Украины и ст. 21 ЗУ "Об отпусках". Согласно ему работодатели смогут выплачивать работникам отпускные в течение периода отпуска, а не перед его началом, как сейчас. Все должно согласовываться с работником.

Правила предоставления отпусков в этом году

В этом году парламент может внести некоторые изменения в правила предоставления гражданам ежегодных отпусков:

Право на отпуск при рождении ребенка будет предоставляться не позднее чем через 3 месяца со дня рождения.

Основная непрерывная часть ежегодного отпуска будет не менее 14 календарных дней.

Будет предоставляться возможность отпуска по усыновлению ребенка, независимо от возраста ребенка.

Максимальный срок отпуска без сохранения зарплаты будет увеличен с 15 до 30 календарных дней в году.

Демобилизованным будет предоставлен отпуск продолжительностью 60 рабочих дней с выплатой двухмесячного денежного довольствия.

Напомним, что даже в условиях военного положения военнослужащие могут получить как часть ежегодного отпуска, так и внеочередной отпуск по семейным обстоятельствам. Продолжительность такого отпуска не может превышать 10 календарных дней.