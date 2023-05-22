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В ВР внесут изменения по отпускным: чего ждать

22 мая 2023 23:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В ВР внесут изменения по отпускным: чего ждать
Девушка улыбается на фоне озера. Фото: коллаж Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Верховной раде планируется внести изменения в период начисления средств за отпуск. Отпускные выплаты украинцам начисляют до начала отпуска.

Соответствующий законопроект обнародован на сайте Верховной рады Украины.

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Так, предлагают внести некоторые изменения в ст. 115 Кодекса законов о труде Украины и ст. 21 ЗУ "Об отпусках". Согласно ему работодатели смогут выплачивать работникам отпускные в течение периода отпуска, а не перед его началом, как сейчас. Все должно согласовываться с работником.

Правила предоставления отпусков в этом году

В этом году парламент может внести некоторые изменения в правила предоставления гражданам ежегодных отпусков:

  • Право на отпуск при рождении ребенка будет предоставляться не позднее чем через 3 месяца со дня рождения.
  • Основная непрерывная часть ежегодного отпуска будет не менее 14 календарных дней.
  • Будет предоставляться возможность отпуска по усыновлению ребенка, независимо от возраста ребенка.
  • Максимальный срок отпуска без сохранения зарплаты будет увеличен с 15 до 30 календарных дней в году.
  • Демобилизованным будет предоставлен отпуск продолжительностью 60 рабочих дней с выплатой двухмесячного денежного довольствия.

Напомним, что даже в условиях военного положения военнослужащие могут получить как часть ежегодного отпуска, так и внеочередной отпуск по семейным обстоятельствам. Продолжительность такого отпуска не может превышать 10 календарных дней.

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