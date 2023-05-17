В приложении "Укрзализныци" появились полезные функции для путешествующих с животными

Пользователи теперь смогут купить билеты на животных и багаж до уже существующего билета Фото: suspilne.mediа

"Укрзализныця" обновила свое официальное приложение благодаря чему оно получило новые полезные функции. Так, пользователи теперь смогут докупить билеты на животных и багаж к уже существующему билету.

Об этом сообщила прессслужба "Укрзализныци".

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В компании подчеркнули, что прислушиваются к отзывам пользователей и добавляют в приложение функции в соответствии с реальными потребностями пассажиров.

"В одном из последних релизов мы добавили возможность докупить билеты на животных и багаж к уже существующему билету — раньше это можно было сделать исключительно в кассе. Видим, что эта функция и все которые мы уже реализовали — востребованы и пользуются спросом среди пользователей", — отметила заместитель директора департамента по вопросам информационных технологий "Укрзализныци" Виктория Галатин.

Украинцы отказываются от бумажных билетов

В апреле впервые доля продаж железнодорожных билетов из официального приложения "Укрзализныци" превысила объемы продаж в кассах. Так, в прошлом месяце пользователи приложения приобрели 22,8% от общего количества проданных билетов, в то время как в кассы обратилось 22,3% пассажиров.

И это только если сравнивать кассы и приложение. В УЗ добавили, что уже 78% билетов на поезда продается онлайн — через официальный сайт, чат-боты и партнерские каналы продаж.

Загрузить приложение можно по этой ссылке.

Напомним, агентство США по международному развитию (USAID) передало Украине 105 дизельных генераторов. Благодаря им станет возможна бесперебойная перевозка пассажиров.