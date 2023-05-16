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Венгрия заблокировала выделение средств ЕС на оружие для Украины

16 мая 2023 10:57
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
Венгрия заблокировала выделение средств ЕС на оружие для Украины
Виктор Орбан. Фото: delo.ua
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

Власти Венгрии заблокировали выделение восьмого транша средств из Европейского фонда мира на закупку вооружения для Украины. Транш на сумму 500 миллионов долларов должен поступить в следующий понедельник, 22 мая.   

Об этом сообщило итальянское информационное агентство ANSA .

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Как поведано   Вроде бы, Будапешт требует "гарантий" того, что Европейский фонд мира сохранит свое "глобальное" направление в будущем и не будет использоваться исключительно для вооружения Украины.

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования всех мер общей внешней политики и политики безопасности, связанных с военными и оборонными вопросами, а также с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности. Кроме того, Европейский фонд мира позволяет ЕС финансировать действия, направленные на укрепление потенциала стран, не входящих в Европейский союз.   

Фонд компенсирует расходы государствам-членам, предоставляющим вооружение Украине. Обычно это 50% от стоимости вооружения, но фиксированного стандарта не существует.  

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" в проекте заявления решительно осудили агрессию России и пообещали приложить все усилия для восстановления мира в Украине.

 

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