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Украина и Польша хотят построить новый газопровод

26 мая 2023 18:19
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Украина и Польша хотят построить новый газопровод
Участники рынка заинтересованы в транспортной мощности размером 8,7 млн ​​куб. м. Фото: google
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Операторы газотранспортных систем Украины и Польши – ОГТСУ и Gaz System SA – представили проект по увеличению мощностей транспортировки газа . В рамках этого проекта может быть построен новый газопровод между двумя странами.

Об этом сообщает прессслужба ОГТСУ .

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Как отмечается, проект для увеличения мощности транспортировки голубого топлива в Украину предполагает строительство нового газопровода и газоизмерительной станции со стороны Gaz System SA

В свою очередь, украинская сторона должна будет провести реконструкцию компрессорной станции.

При каких условиях Польша и Украина построят газопровод

В июле 2023 года на платформе GSA состоится аукцион по бронированию увеличенной мощности на период с 1 октября 2030 по 30 сентября 2045 года. По результатам аукционов обе компании будут иметь представление об экономической целесообразности проекта и смогут приступить к его фактической реализации.

"Реализация этого долгосрочного проекта позволит бизнесу получить гарантии стабильной транспортировки ресурса из Польши. Тем более, что Польша активно работает над созданием собственного энергетического хаба и развивает мощности LNG и транспортировки трубопроводного газа нероссийского происхождения. Возможность физической транспортировки станет доступна для компаний-нерезидентов и украинских трейдеров для поставки или хранения газа в подземных хранилищах », – отметил начальник отдела сопровождения аукционной платформы ОГТСУ Андрей Ефанов.

Проект нового газопровода разработан по результатам оценки спроса, которую операторы ГТС Украины и Польши провели в 2021 году. Ее результаты показали, что участники рынка заинтересованы в транспортной мощности размером 8,7 млн ​​куб. м для транспортировки газа из Польши в украинском направлении.

Напомним, клиенты газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" утверждают, что им начали поступать угрозы по уплате задолженности за потребленный природный газ. Требуют уплату долга или обещают лишить доступа к ресурсу.

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