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Украина инициирует создание механизма аудита помощи США

30 января 2023 08:07
lis.jpg - Ксения Лисновская
Помощь США — Украина инициирует создание механизма аудита
О процедурах подотчетности говорилось на встрече с американскими инспекторами
lis.jpg - Ксения Лисновская

Украина инициирует создание механизма аудита помощи, предоставляемого Соединенными Штатами на проекты восстановления. Его предлагают создать совместно со Счетной палатой США.

Об этом рассказал глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook.

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Как отметил глава ведомства, механизмы и процедуры прозрачности и подотчетности использования средств и помощи, предоставленной Украине для восстановления, обсудили на встрече с инспекторами Министерства обороны США, Госдепартамента и Агентства по международному развитию (USAID), которые прибыли в Киев для аудита помощи.

Он напомнил, что ранее правительство поддержало решение о создании Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

"Мы предложили создать соответствующий механизм по аудиту помощи Соединенных Штатов для проектов восстановления совместно с US Government Accountability Office (US GAO). Надеюсь, это станет дополнительным действенным инструментом для обеспечения прозрачности использования помощи от партнеров", — отметил министр.

Сейчас критически важен доступ к механизмам прямых закупок у производителей, поскольку это экономит госпредприятиям миллиарды гривен. В частности, прямые контракты "Укрзализныци" с американской компанией Exxon Mobile и польской Orlen позволили преодолеть дефицит топлива. Также по прямым договорам УЗ приобрела электричество у НЭК "Энергоатом", сэкономив около четырех миллиардов гривен. На четверть уменьшились расходы по закупке газа для нужд производственных предприятий.

Министр инфраструктуры поблагодарил коллег из США за лидерскую роль в поддержке Украины в борьбе с россией.

"Сегодня Украина показывает всему миру, что является надежным и прогнозируемым партнером, с работающими антикоррупционными институтами, и мы продолжаем двигаться в этом направлении", — подчеркнул он.

Напомним, Соединенные Штаты с момента полномасштабного вторжения России выделили Украине 27,5 миллиарда долларов. На такую сумму Пентагон предоставил вооружение украинской армии по борьбе с российской агрессией.

На фоне войны работает много программ финансовой помощи для пострадавших граждан. Украинцы могут получить материальную поддержку от государства, международных организаций и волонтеров.

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