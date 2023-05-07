Украина нуждается в большей технике для разминирования территорий, — Минэкономики

Саперы извлекают из земли остатки русского боеприпаса. Фото: УНИАН / Мариенко Андрей

Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в этом году Украина стремится разминировать более 160 тыс. га сельскохозяйственных земель. Также в планах пополнить ряды пиротехников и усилить обеспечение государственных операторов соответствующей техникой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Читайте также:

Какие планы по разминированию в этом году

"Украина стремится в этом году очистить 35% из 470 тысяч га земель сельхозназначения, определенных для приоритетного разминирования. Также в планах — увеличить количество пиротехников в подразделениях государственных институтов и усилить обеспечение государственных операторов техникой. Эти шаги позволят ускорить процесс разминирования территории нашего государства", — отметила Свириденко.

Она заявила, что "сегодня на территории страны работают 10 машин для разминирования, еще 5 наших подразделений получат ориентировочно в течение месяца". Однако масштабы разминирования довольно велики, поэтому этого мало.

Чего Украине не хватает для разминирования

По словам Свириденко, прежде всего, нужно улучшить техническое обеспечение пиротехников.

В частности, для того чтобы ускорить очистку украинских земель, подразделениям государственных операторов требуется около 100 машин для разминирования и более 463 транспортных средств для перевозки личного состава и оборудования, 251 транспортное средство — для перевозки взрывоопасных предметов.

Где взять деньги

"И потому мы сегодня в рамках UNITED24 открыли счет, средства с которого будут идти на нужды разминирования — в первую очередь на приобретение машин для разминирования", — отметила Свириденко.

При этом уже налажены контакты с производителями в разных странах. Украина заинтересована в том, чтобы иностранные партнеры рассмотрели возможность локализации производства машин по разминированию.

Как подчеркнула Свириденко, не все земли, которые потенциально загрязнены, на самом деле загрязнены и нуждаются в разминировании. Поэтому обследование с помощью дронов из воздуха значительно ускорит разминирование.

Напомним, что на United24 появилось два новых направления, а также присоединились еще пять послов. Гуманитарное разминирование и образование станут новыми направлениями фандрейзинговой платформы.