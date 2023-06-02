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Украина существенно повысила цены на транзит нефти из РФ

2 июня 2023 17:56
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Украина существенно повысила цены на транзит нефти из РФ
Нефтепровод "Дружба". Источник: afp
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

С 1 июня Украина на 25% увеличила тарифы на транзит российской нефти по своей территории. Новые тарифы по нефтепроводу "Дружба" по направлению в Словакию и Венгрию теперь составляют 17 евро за тонну.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Прошлые тарифы действовали с 1 января 2023 года и равнялись 13,6 евро за тонну. Тогда они были повышены на 18,3%.

Куда и сколько российской нефти уходит по "Дружбе"

По словам президента "Транснефти" Николая Токарева, поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" через территорию Украины в 2023 году ожидаются на уровне 2022 года.

"Южная ветвь "Дружбы", которая транспортирует нефть через территорию Украины в Словакию, Чехию и Венгрию, она остается в прежних объемах, поскольку для них сделаны исключения, и они будут потреблять те объемы, которые потребляли - около 12 млн тонн", — уточнил Токарев.

Напомним, Российская делегация снова отказала в регистрации входящего флота для участия в зерновой инициативе. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле объявил о невозможности составления инспекционного плана на 1 июня.

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