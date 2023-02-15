Украина планирует привлечь от США и Всемирного банка 2 млрд долларов

Украина в феврале привлечет от США и Всемирного банка $2 млрд: на что пойдут деньги
В феврале 2023 года украинское правительство планирует привлечь от Соединенных Штатов, Всемирного банка и других стран-доноров более 2 млрд долларов. Средства направят в государственный бюджет.
Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль, передает его пресс-служба.
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Куда направят средства
Шмыгаль рассказал, что в первый месяц года страна получила финансовую поддержку Европейского Союза и США, а сейчас рассчитывает также на помощь других финансовых организаций и стран.
"Прежде всего хочу поблагодарить наших международных партнеров за постоянную финансовую помощь. В январе мы получили от Европейского Союза и США $4,2 млрд. В этом месяце планируем привлечь от Соединенных Штатов, Всемирного банка и других доноров еще более $2 млрд", — отметил он.
По его словам, эта сумма необходима на критически важные расходы из государственного бюджета. Речь идет о финансировании заработных плат государственного сектора, пенсионных выплат, образования и медицины.
Дальнейшие планы
Премьер отметил, что в Варшаве началась дискуссия с миссией Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах подготовки и пересмотра мониторинговой программы.
"Это путь к новому этапу сотрудничества с Фондом. Рассчитываем на прогресс в переговорном процессе", — добавил он.
Напомним, ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время всемирного правительственного саммита в Дубае заявила, что украинская экономика требует от 40 до 48 млрд долларов финансовой помощи. Именно такая сумма необходима для работы только в 2023 году.
Также мы писали, что МВФ изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи в размере 16 млрд долларов, чтобы помочь покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения международного финансирования.