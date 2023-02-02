Доходы бюджета в январе — Украина впервые за время войны обошлась без печати денег

Украина впервые за время войны обошлась без печати денег: в Раде рассказали о доходах бюджета в январе
Национальный банк Украины (НБУ) впервые за время войны не запускал "печатный станок". Наполнение государственного бюджета происходило без эмиссии гривны в январе этого года.
Об этом сообщил первый заместитель главы Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.
-
Пьяные вечеринки с изнасилованиями в Киеве: двум организаторам объявили подозрение
-
Это конфликт интересов: режиссер шоу Поляковой и Каменских об их участии на "Евровидении-2023"
-
США не против передачи Украине самолетов F-16 третьими странами, — СМИ
-
Урсула фон дер Ляен и Жозеп Боррель с официальным визитом в Киеве
-
Армия рф может готовиться к новой ракетной атаке, — Гуменюк
-
Россияне увеличили количество обстрелов в Луганской области, готовятся к февральскому наступлению, — Гайдай
-
Кремль может начать новое наступление на Украину к годовщине вторжения, — Резников
-
Четыре человека пострадали в результате российских обстрелов Херсонской области, — ОВА
-
Пенсионеры могут получать ежемесячную доплату более 400 гривен: кто имеет право
-
ЕБРР профинансирует закупку Украиной импортного газа
Как наполнялся бюджет в январе
Как отметил представитель налогового комитета, в январе госбюджет наполнялся за счет налоговых и таможенных поступлений, продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и международной финансовой помощи.
Внутренние доходы в январе:
- 35,8 млрд грн — налоговая;
- 31,5 млрд грн — таможня;
- 43,3 млрд грн — облигации (вместе с военными).
Наружные ресурсы:
- 155,24 млрд грн — международная поддержка.
Расходы за январь-2023:
- 193,7 млрд грн, в том числе общего фонда — 183,6 млрд грн.
По словам народного депутата, тратили в прошлом месяце меньше, чем зарабатывали. В первый месяц в Украине была стабильная финансовая ситуация.
"И главное: НБУ — 0 грн. Первый месяц войны, который прошли без печати денег", — подчеркнул Ярослав Железняк.
Известно, что весь прошедший военный год Нацбанк проводил эмиссию гривны. Летом и дальше — в гораздо меньших объемах, чем в первые месяцы полномасштабной войны.
Хотя в Центробанке подчеркивали, что монетизация не способна решить проблемы экономики и бюджета, правительство продолжало полагаться на эмиссию денег Национальным банком, которая постепенно превратилась в основной источник финансирования дефицита бюджета, рассказывали ранее эксперты.
Напомним, в 2022 году общий объем расходов из государственного бюджета составил 2,227 трлн гривен. Речь идет о финансировании заработных плат, закупке товаров и услуг, а также социальной поддержке граждан, обслуживании долга.