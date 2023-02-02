Доходы бюджета в январе — Украина впервые за время войны обошлась без печати денег

Наполнение государственного бюджета происходило без эмиссии гривны.

Национальный банк Украины (НБУ) впервые за время войны не запускал "печатный станок". Наполнение государственного бюджета происходило без эмиссии гривны в январе этого года.

Об этом сообщил первый заместитель главы Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

Как наполнялся бюджет в январе

Как отметил представитель налогового комитета, в январе госбюджет наполнялся за счет налоговых и таможенных поступлений, продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и международной финансовой помощи.

Внутренние доходы в январе:

35,8 млрд грн — налоговая;

31,5 млрд грн — таможня;

43,3 млрд грн — облигации (вместе с военными).

Наружные ресурсы:

155,24 млрд грн — международная поддержка.

Расходы за январь-2023:

193,7 млрд грн, в том числе общего фонда — 183,6 млрд грн.

По словам народного депутата, тратили в прошлом месяце меньше, чем зарабатывали. В первый месяц в Украине была стабильная финансовая ситуация.

"И главное: НБУ — 0 грн. Первый месяц войны, который прошли без печати денег", — подчеркнул Ярослав Железняк.

Известно, что весь прошедший военный год Нацбанк проводил эмиссию гривны. Летом и дальше — в гораздо меньших объемах, чем в первые месяцы полномасштабной войны.

Хотя в Центробанке подчеркивали, что монетизация не способна решить проблемы экономики и бюджета, правительство продолжало полагаться на эмиссию денег Национальным банком, которая постепенно превратилась в основной источник финансирования дефицита бюджета, рассказывали ранее эксперты.

Напомним, в 2022 году общий объем расходов из государственного бюджета составил 2,227 трлн гривен. Речь идет о финансировании заработных плат, закупке товаров и услуг, а также социальной поддержке граждан, обслуживании долга.