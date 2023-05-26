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Украина застрахует суда "зернового соглашения"

26 мая 2023 16:37
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Украина застрахует суда "зернового соглашения"
Гарантии будут предоставляться фрахтователям, операторам и/или владельцам судов. Фото: google
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Правительство Украины утвердило Порядок предоставления гарантий компенсации ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и военных действий на территории Украины. Благодаря этому документу Украина сможет страховать суда, задействованные в рамках "зернового соглашения".

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Гарантии по возмещению ущерба будут предоставляться фрахтователям, операторам и/или владельцам судов, ходящих под флагом Украины или под флагами иностранных государств.

У них будет возможность получить компенсацию в случае причинения вреда во время пребывания таких судов в территориальных водах Украины, когда они направляются в открытые морские порты Украины или из них.

Напомним, несмотря на продолжение работы "зернового коридора" до 18 июля, Россия продолжает саботировать процесс проверок судов в Босфоре. Российская сторона не пропустила ни одного судна в порт "Южный".

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