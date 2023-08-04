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Украинские банки усилят проверки клиентов: коснется всех

4 августа 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Банки усилят проверки клиентов — изменения коснутся всех
Касса банка. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине существенно выросли штрафы для банков в вопросе нарушений финансового мониторинга. Учитывая это, финучреждения усилят контроль за клиентами для сокращения возможного отмывания финансов с помощью банковской системы.

Об адаптации рынка к новым требованиям Национального банка Украины (НБУ) сообщает издание Mind.

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Усиление финансового мониторинга

Центробанк повысил предельные размеры штрафов за нарушения законодательства по финмониторингу, а также вернул выездные проверки. Это прописано в постановлении №80, которое вносит изменения в постановление №346.

Регулятор в июле рекомендовал финучреждениям устранить недостатки в системе финмониторинга и внутреннего контроля по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. НБУ прокомментировал общий подход банков к этой проблеме как "формальный".

Поэтому существенно увеличились размеры штрафов для банков-нарушителей. В частности, повысился штраф за нарушение требования НБУ "отказа от установления (поддержания) деловых отношений, проведения финансовой операции".

То есть бывают ситуации, когда банки должны отказать клиентам в обслуживании, однако игнорируют это. В частности, когда оказывается, что клиент не прошел должным образом идентификацию. Максимальный штраф за такое нарушение вырос с 400 тыс. гривен до 1 млн гривен.

Как объясняют в Нацбанке, повышение штрафов произошло в соответствии с законодательством Европейского Союза (ЕС). Речь идет о статье 58(1) Директивы Европарламента и Евросовета № 2015/849 о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма.

"Государства-члены должны обеспечивать признание обязанных лиц ответственными за нарушение положений национального права, транспонирующих настоящую Директиву 5 статьи 6. Любая соответствующая санкция или мера должна быть действенной, пропорциональной и сдерживающей", — отмечают в Центробанке.

НБУ надеется, что новые требования помогут государству в борьбе с теневой экономикой, составляющей минимум половину реального сектора.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине все большее значение в структуре валютных расчетов приобретает евро. В связи с ростом спроса банки ввезли в июне 2023 года почти вдвое больший объем этой валюты.

Также писали, что Национальный банк считает текущую макроэкономическую ситуацию в стране благоприятной для начала постепенного движения к нормализации монетарной политики. Регулятор работает над созданием окончательных предпосылок для возврата гибкости обменного курса американской валюты.

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