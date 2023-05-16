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Украинские беженцы в Эстонии: сколько из них нашли работу в стране

16 мая 2023 18:30
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
Украинские беженцы в Эстонии: сколько из них нашли работу в стране
Украинские беженцы на вокзале. Фото: Mirek Pruchnicki/Flickr
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

Около 44% украинских беженцев , получивших временную защиту в Эстонии, имеют работу. Этот показатель гораздо выше, чем в среднем по ЕС.

Об этом сообщает Эстонское национальное телерадиовещание .

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Так, согласно отчету Министерства социальных дел "Год военных беженцев в Эстонии", доля работающих украинских беженцев растет, а их занятость стабильна.

Это свидетельствует о том, что они преуспевают на эстонском рынке труда.

"Высокий уровень трудоустройства украинских беженцев также свидетельствует о том, что у людей есть желание и воля стать самодостаточными и начать строить свою жизнь. Самое главное, чтобы они нашли работу, которая позволит содержать семью и арендовать жилье", — сказала заместитель генерального секретаря по вопросам труда в Министерстве социальных дел Эстонии Улла Саар.

Какие проблемы в трудоустройстве беженцев

К сожалению, существует и не очень утешительная статистика. Из-за отсутствия языковых навыков более высокий уровень образования не гарантирует украинским беженцам должности, соответствующей их квалификации.

"Большая часть украинских беженцев занята на более низких должностях, чем были у них в Украине. Большинство из них работали в сфере образования, торговли или здравоохранения, тогда как в новых странах проживания наиболее распространенными профессиями для них являются ведение домашнего хозяйства и работа в обрабатывающей промышленности", — добавила Саар.

В настоящее время в Эстонии под временной защитой находятся более 40 тысяч человек, 58% из которых трудоспособного возраста.

Напомним, украинский бизнес озвучил проблемы, которые наблюдаются во время военного положения. Нарекания касаются персонала. Так, в апреле 27% бизнеса заявили о дефиците квалифицированных кадров.

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